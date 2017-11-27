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Материалы по теме:

Под Самарой 36-летний мужчина на катере врезался в берег Волги

Под Самарой 36-летний мужчина на катере врезался в берег Волги

В воскресенье, 26 ноября, под Самарой произошла авария с водным транспортом. 36-летний мужчина на катере врезался в берег Волги. Инцидент произошел в районе пристани Шелехметь. Сообщение о происшествии спасатели получили в 15:02.

«На реке Волга, ниже пристани Шелехметь, на большой скорости 

27 ноября 2017, 09:57
Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Один из жителей Самары похвастался в соцсетях необычным уловом. Он поймал угря на Волге.

«Вместе с другом рыбачили в районе Приволжья. Не сразу понял, что это такое. Привез к отцу. Он мне сказал, что это угорь. И раньше таких 
26 ноября 2017, 02:42
В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В ГИМС Самарской области назвали примерные сроки открытия ледовой навигации на Волге. Эта информация прозвучала на пресс-конференции, посвященной закрытию навигации и безопасности на льду.

«Суда на воздушной подушке начнут курсировать по волжскому льду не раньше 20 декабря», - сообщила 
23 ноября 2017, 01:54
«Гринпис»: концентрация опасных веществ на улицах Самары превышена

«Гринпис»: концентрация опасных веществ на улицах Самары превышена

В воздухе на улицах Самары, как и других крупнейших российских городов, превышена концентрация опасных веществ, сообщает «Гринпис». Речь идет о диоксиде и монооксиде азота, а также приземном озоне. Каждое из этих соединений присутствует в самарском воздухе в процентных долях, превышающих 

1 ноября 2017, 02:50
В Самарской области закрыли три пристани

В Самарской области закрыли три пристани

Три пристани – Шелехметь, Винновка и Нижний пляж на зиму закрыли в Самаре. Информация об этом опубликована на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». На следующей неделе – 7 ноября запланировано закрытие еще двух речных «остановок» - в 

30 октября 2017, 07:05
На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в бюджете Самарской области в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей, или 1/10 процента всех расходов.
При этом одних только штрафов с предприятий-нарушителей собирается на сумму в 10 раз большую. Сами же они хоть и 

25 октября 2017, 05:42
Немецкие исследователи заявили о начале «экологического Армагеддона»

Немецкие исследователи заявили о начале «экологического Армагеддона»

Коллектив немецких, голландских и английских ученых заявил, что наша планета находится на пороге экологической катастрофы. Свои выводы специалисты сделали на основании анализа результатов исследования, которое, в частности, выявило уменьшение на три четверти числа крылатых насекомых на территории Германии. Об этом 

19 октября 2017, 02:21
Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами

Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами

Мэр Лондона Садик Хан выступил с необычной для европейских городов инициативой. Он заявил, что собирается во что бы то ни стало остановить или, по крайней мере, резко ограничить использование традиционного метода отопления в домах. На данный момент каждое шестое английское 

5 октября 2017, 03:22
Нечем дышать: В Минприроды назвали города с самым грязным воздухом

Нечем дышать: В Минприроды назвали города с самым грязным воздухом

По словам экспертов, хуже всего с атмосферой в настоящее время обстоят дела в Алтайском крае, а также Кемеровской и Иркутской областях. Результаты соответствующего исследования обнародовало Минприроды.
Результаты анализа ситуации оказались в целом неутешительными. С 2014 года воздух в Российской Федерации 

21 сентября 2017, 09:10
Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия

Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия

Минприроды пообещало ликвидировать к 2025 году 300 мусорных свалок по всей России. Полигоны будут закрывать в рамках проекта «Чистая страна». В настоящее время ведомство ищет подрядчиков для рекультивации свалок. Переговоры идут, в частности, с заводами по утилизации химического оружия. По 

31 августа 2017, 01:01
Росприроднадзор проверит АвтоВАЗ на предмет обращения с отходами

Росприроднадзор проверит АвтоВАЗ на предмет обращения с отходами

Соответствующее поручение Росприроднадзору поступило от Министерства природных ресурсов, по информации которого в результате деятельности тольяттинского автозавода ежегодно образуется более полутора миллиона тонн отбросов более чем двухсот видов. Большая часть из них передается в собственность компании «Производство по переработке промышленных отходов». 
25 июня 2015, 09:29
В России хотят запретить охоту на гусей и уток

В России хотят запретить охоту на гусей и уток

Союз охраны птиц России обратился в Минприроды страны с требованием ввести масштабный запрет весенней охоты на гусей и уток в связи с сокращением их численности в последние годы. Ведомству также предложены стратегия управления ресурсом водоплавающих птиц и идея увеличения штрафа 
21 мая 2015, 12:46
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