Масштабный проект по очистке Волги даст возможность уменьшить степень загрязнения воды в 9 раз. Эту работу собираются закончить к 2025 году, рассказал руководитель Минприроды Сергей Донской.
По его словам, запланированный суммарный объем затрат на все мероприятия - свыше 254 миллиардов рублей. Деньги поступят из федерального, региональных бюджетов, и инвесторов, от который должно прийти порядка 100 миллиардов.
Министр отметил еще 2 экологических направления - "Чистая страна" и "Дикая природа России". В 1-м случае упор будет на компенсацию экологического ущерба, здесь речь идет об уничтожении старых полигонов. Как сказал глава Минприроды, в этом направлении уже работает 25 проектов в 13 регионах.
|
Под Самарой 36-летний мужчина на катере врезался в берег Волги
|
27 ноября 2017, 09:57
|
Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге
|
26 ноября 2017, 02:42
|
В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы
|
23 ноября 2017, 01:54
|
«Гринпис»: концентрация опасных веществ на улицах Самары превышена
|
1 ноября 2017, 02:50
|
В Самарской области закрыли три пристани
|
30 октября 2017, 07:05
|
На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей
|
25 октября 2017, 05:42
|
Немецкие исследователи заявили о начале «экологического Армагеддона»
Коллектив немецких, голландских и английских ученых заявил, что наша планета находится на пороге экологической катастрофы. Свои выводы специалисты сделали на основании анализа результатов исследования, которое, в частности, выявило уменьшение на три четверти числа крылатых насекомых на территории Германии. Об этом …
|
19 октября 2017, 02:21
|
Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами
|
5 октября 2017, 03:22
|
Нечем дышать: В Минприроды назвали города с самым грязным воздухом
По словам экспертов, хуже всего с атмосферой в настоящее время обстоят дела в Алтайском крае, а также Кемеровской и Иркутской областях. Результаты соответствующего исследования обнародовало Минприроды.
|
21 сентября 2017, 09:10
|
Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия
|
31 августа 2017, 01:01
|
Росприроднадзор проверит АвтоВАЗ на предмет обращения с отходами
Соответствующее поручение Росприроднадзору поступило от Министерства природных ресурсов, по информации которого в результате деятельности тольяттинского автозавода ежегодно образуется более полутора миллиона тонн отбросов более чем двухсот видов. Большая часть из них передается в собственность компании «Производство по переработке промышленных отходов». …
|
25 июня 2015, 09:29
|
В России хотят запретить охоту на гусей и уток
|
21 мая 2015, 12:46