Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного центра.
ДТП произошло на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова. Столкнулись BMW и Mazda. В водоеме оказался первый автомобиль.
Снимки этого происшествия были быстро растиражированы в Сети. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе проводимой проверки.
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