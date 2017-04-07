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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

В четверг, 6 апреля, в Самарской области произошло ДТП на дороге «Обход с. Сергиевск». Иномарка «Шкода Йети» врезалась в дорожное ограждение. По данным полиции, машиной управлял пьяный водитель – 58-летний мужчина. Он ехал со стороны Сергиевска в Сургут. Автомобилиста положили 
7 апреля 2017, 04:22
ГИБДД разработала новый порядок оформления изменений в автомобиле

ГИБДД разработала новый порядок оформления изменений в автомобиле

ГИБДД России представила новую схему оформления изменений в конструкции транспортного средства. Теперь автолюбители получат возможность узаконить соответствующие реконструкции, не снимая установленные агрегаты.
По новым правилам, на оформление таких документов теперь нужно будет потратить не более получаса. Стоимость процедуры - 800 

7 апреля 2017, 02:03
Skoda озвучила рублевые цены на новый кроссовер Kodiaq

Skoda озвучила рублевые цены на новый кроссовер Kodiaq

Корпорация Skoda назвала стоимость кроссовера Kodiaq на российском авторынке. Реализация ограниченной серии автомобилей в эксклюзивных комплектациях Ambition Plus и Style Plus начнется в РФ в июне.
Цена модели в комплектации Ambition Plus стартует с отметки 1,9 млн рублей, а Style 

7 апреля 2017, 11:17
Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Эксперты представили рейтинг наиболее популярных в РФ кроссоверов. На первом месте списка расположилась Hyundai Creta с ценой порядка одного миллиона рублей.
Далее в перечне фигурируют Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5. Замыкают топ-5 кроссоверы Renault Kaptur.
Кстати, производитель Hyundai Creta 

6 апреля 2017, 11:16
Назван ТОП-10 самых продаваемых универсалов авторынка России

Назван ТОП-10 самых продаваемых универсалов авторынка России

Отечественные информагентства приводят сегодня составленный «Автостатом» рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей с кузовом универсал на российском рынке. На первом месте списка располагается модель LADA Largus. За период января – февраля было реализовано 3,5 тысячи экземпляров этого авто, что меньше аналогичного 

5 апреля 2017, 05:21
В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности 

5 апреля 2017, 11:13
В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошла около восьми часов утра на улице Радиозаводской. Автомобиль «ВАЗ 21213» наехал на 8-летнего мальчика. По данным полицейских, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Его доставили в больницу. 
5 апреля 2017, 09:36
В Самаре возле Дома Печати столкнулись три иномарки: пострадал мужчина

В Самаре возле Дома Печати столкнулись три иномарки: пострадал мужчина

Сотрудники самарского ГИБДД выясняют обстоятельства вечерней аварии на улице Авроры, в районе Дома печати. Как передает ГУ МВД по Самарской области, там примерно в 19:45 столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, участниками аварии стали водители «Субару», «Рено Симбл» и «Фольксваген». 

4 апреля 2017, 11:08
В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой 

30 марта 2017, 12:22
В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

Накануне в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. Как сообщили спасатели, одежда одного из пострадавших полностью промокла.  Окруженные тонким 

30 марта 2017, 11:05
При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

В результате столкновения двух поездов  в Башкирии погибли  три человека. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Трагедия случилась на железной дороге Учалинского горно-обогатительного предприятия. В воскресенье в 15.00 произошло столкновение двух железнодорожных составов. Один из 

27 марта 2017, 09:30
В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами

В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами

О нетипичном дорожно-транспортном происшествии в Кузнецке сообщили региональные информагентства. По словам очевидцев, авария произошла четверг, 23 марта.
Как сообщается, работник ритуальной службы, находившийся за рулем «Газели», допустил столкновение с «Приорой». На момент ДТП в специализированном транспортном средстве находились тела усопших.

24 марта 2017, 02:33
Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
Во второй половине водители намеревались пересечь реку Селемджа по льду. При этом температура воздуха была достаточно высокая для осуществления таких маневров, и замерзшая вода не выдержала 

22 марта 2017, 10:35
В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В ночь на 21 марта в Самаре восстановили водоснабжение поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи. В 2 часа ночи сотрудники аварийной бригады завершили работы по замене поврежденного шестиметрового участка трубы диаметром 700 миллиметров.

«В 06:00, после промывки, водовод запущен 
21 марта 2017, 10:08
При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 20-м километре автодороги Пенза-Шемышейка-Лопатино. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris 

1 февраля 2017, 05:19
На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе Уфа-Шакша в Башкирии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом разошлась в социальных сетях. Как сообщается, большегруз DAF протаранил легковой автомобиль с правого борта и фактически смял его. По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки.
Согласно 

12 января 2017, 04:34
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