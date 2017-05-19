В российской столице специалисты обнаружили деревянную мостовую XVII-XVII веков. Это произошло в процессе ремонтных работ на старом водопроводе на Большой Лубянке.
Бревна находились под толстым слоем грунта, они располагались на глубине одного-двух метров. Поверх деревянной мостовой исследователи уже нашли элементы дороги XIX - начала XX века.
Как информирует официальный портал московской мэрии, работающие на месте находки археологи обнаружили многочисленные свидетельства того, что сотни лет назад здесь было очень оживленное движение. Об этом говорят обувные набойки, подковы, гвозди, монеты и керамика.
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