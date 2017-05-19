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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона

Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона

В Самарской области за 2016-й и в начале этого года выявлено 14700 фактов коррупции. Больше всего этому подвержены сферы государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и «оборонка».
Это объясняют большим числом точек соприкосновения бизнеса и власти и большими потоками бюджетных средств. 

19 мая 2017, 11:50
Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года

Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года

В губернии вырастут тарифы на капремонт с 1 июля 2018 г. При этом в первом полугодии 2018-го размер взноса решено сохранить на уровне 2017 года. Следующим летом тарифы поднимутся на 4%.
В настоящее время минимальная величина взноса - 5,45 рублей 

18 мая 2017, 10:16
В Южной Корее обнаружены следы человеческих жертвоприношений

В Южной Корее обнаружены следы человеческих жертвоприношений

В Южной Корее при археологических раскопках в Лунном замке города Кенджу ученые обнаружили останки двух человек, которых принесли в жертву в V веке н.э. Об этом рассказывает Phys.org.
Этот населенный пункт являлся столицей древнего государства Силла. По преданию, при сооружении 

17 мая 2017, 05:10
Археологи нашли в Москве старинный некрополь

Археологи нашли в Москве старинный некрополь

Часть древнего кладбища XVII века, а также руины церкви Спаса Преображения нашли исследователи на улице Сретенке в российской столице в процессе работ по благоустройству. Об этом рассказывают отечественные издания.
Как отмечается, при осмотре старых коммуникаций в грунте были обнаружены остатки 

17 мая 2017, 10:05
Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене Москвы

Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене Москвы

Столичные археологи обнаружили в Китайгородской стене 5 тайных комнат. Одну из них, возможно, откроют для посетителей, информирует пресс-служба Департамента капремонта Москвы.
Как поясняют специалисты, подобные помещения помогали защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостных построек. Крепость 

12 мая 2017, 11:25
В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура

В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура

Специалисты сделали генетический анализ останков древнего бизона, обнаруженных в пещерах Урала. Как в итоге было установлено, часть из них принадлежит прежде неизвестной палеонтологам разновидности древних бизонов — гибриду первобытного бизона и тура.
До этого времени ученые полагали, что в одну 

11 мая 2017, 03:17
Образцовые ЖЭКи могут избавить от проверок

Образцовые ЖЭКи могут избавить от проверок

Минстрой предложил ввести риск-ориентированный подход в работу жилинспекции. Соответствующий проект постановления направлен в правительство страны. Согласно документу, для управляющих компаний, допускающих нарушения, количество проверок, напротив, может вырасти - с одного раза в 3 года до ежегодных. Уровень риска для каждой 

11 мая 2017, 12:06
В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве

В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве

Стоимость одного свидания для пары в российской столице составит порядка $76,8 (или 4500 рублей по сегодняшнему курсу). Об этом говорят результаты исследования Deutsche Bank, который каждый год составляет так называемый «Индекс свидания».
Подсчет ведется исходя из стоимости проезда на такси, 

5 мая 2017, 03:34
Какие махинации проворачивают в самарском ЖКХ?

Какие махинации проворачивают в самарском ЖКХ?

Свыше 9 тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявлено областной прокуратурой в 2016 году.
Административные и дисциплинарные санкции наложены почти на 3000 должностных и юридических лиц.
Возбуждено 14 уголовных дел. Большая часть нарушений допущена Управляющими компаниями. Некоторые из них не только 

4 мая 2017, 05:49
Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Российская столица поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира, оказавшись на 98-й позиции. Как информируют отечественные СМИ со ссылкой на исследование агентства "Economist Intelligence Unit (EIU)", это говорит о существенном росте стоимости жизни в Москве.
В тройку 

21 марта 2017, 02:25
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