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В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей

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39-летняя 

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Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

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70% саратовцев поддержали эту меру. До сих пор наши соседи жили по московскому времени. При том, что основная часть Саратовской губернии находится в том же диапазоне географической долготы, что и Самарская.
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2 декабря 2016, 01:13
Саратовская область переходит на самарское время

Саратовская область переходит на самарское время

Сегодня, 2 ноября, Госдума России приняла закон о переводе часов в Саратовской области на час вперед. За отнесение соседнего региона к самарскому часовому поясу проголосовали все депутаты.

Отмечается, что данный вопрос был тщательно проработан на территории Саратовской области, за перевод стрелок 

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Российские ученые создали самые точные в мире атомные часы

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14 сентября 2016, 11:16
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