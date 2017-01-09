В новогодние праздники из квартиры одного из домов в центре Москвы была украдена коллекция наручных мужских часов стоимостью более 6 миллионов рублей. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД.
Преступление было совершено на улице Малой Бронной. По предварительной информации, преступник в отсутствие хозяев взломал замок входной двери и проник в квартиру. Его основной добычей оказалась именно коллекция мужских часов. Хозяев не было дома несколько дней, поэтому становить точное время похищения пока не представилось возможным.
По данному факту уже заведено уголовное дело. Сейчас силовики выясняют все детали произошедшего.
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