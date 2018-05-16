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Названы цены на седан Lada Vesta Cross
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15 мая 2018, 02:39
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На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области
В первом квартале 2018 года в Самарской области зафиксирован рост продаж машин, приобретенных за заемные деньги. В цифровом выражении рост автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,1%. Соответствующие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
Всего за первый квартал …
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14 мая 2018, 02:35
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Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто
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7 мая 2018, 09:31
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АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
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26 апреля 2018, 03:25
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Из 10 тысяч жителей Самарской области трое – изобретатели
Изобретатели Самарской области в 2013 году подали 528 заявок на получение свидетельства об авторском праве на изобретение, говорится в официальном отчете Роспатента. Это пятый показатель в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкирии. Отметим, что изобретательская активность в Приволжском федеральном …
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28 марта 2014, 10:41
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Самарские машиностроители наградили лучших изобретателей губернии
Самарское региональное отделение «Союза Машиностроителей России» и областное министерство промышленности в канун профессионального праздника награждали лучших изобретателей и рационализаторов губернии. Грамоты и денежные призы от имени председателя Самарского регионального отделения "СоюзМаш" Владимира Аветисяна получили 36 работников различных предприятий области. Конкурс …
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28 июня 2013, 04:06