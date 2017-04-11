Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
ДТП случилось на 30-м километре автотрассы «Орел-Брянск». Как сообщается, столкнулись грузовик и ВАЗ-2110. Все погибшие находились в легковом авто, которое, по предварительной версии, выехало на встречную полосу. Водитель грузовика после аварии был госпитализирован.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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