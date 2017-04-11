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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного 

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Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

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В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

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В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошла около восьми часов утра на улице Радиозаводской. Автомобиль «ВАЗ 21213» наехал на 8-летнего мальчика. По данным полицейских, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Его доставили в больницу. 
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В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой 

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В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

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30 марта 2017, 11:05
При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

В результате столкновения двух поездов  в Башкирии погибли  три человека. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Трагедия случилась на железной дороге Учалинского горно-обогатительного предприятия. В воскресенье в 15.00 произошло столкновение двух железнодорожных составов. Один из 

27 марта 2017, 09:30
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В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами

О нетипичном дорожно-транспортном происшествии в Кузнецке сообщили региональные информагентства. По словам очевидцев, авария произошла четверг, 23 марта.
Как сообщается, работник ритуальной службы, находившийся за рулем «Газели», допустил столкновение с «Приорой». На момент ДТП в специализированном транспортном средстве находились тела усопших.

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Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
Во второй половине водители намеревались пересечь реку Селемджа по льду. При этом температура воздуха была достаточно высокая для осуществления таких маневров, и замерзшая вода не выдержала 

22 марта 2017, 10:35
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