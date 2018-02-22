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Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Сегодня, 9 марта, рано утром в самарском поселке Мехзавод случался крупный пожар. Там загорелся частный дом, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию площадь в 60 квадратных метров. На тушение выезжало пожарное подразделение из человек 16 личного 
9 марта 2018, 03:40
Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

7 марта в Сызрани произошло ЧП с участием общественного транспорта. В 13:00 на пересечении улиц Свердлова и Победы прямо на ходу загорелся автобус ПАЗ. Машина шла с ремонта, поэтому пассажиров внутри салона не было. Огонь не распространился дальше моторного отсека, 
7 марта 2018, 02:49
Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре утром 5 марта произошел пожар в жилом доме номер 133 на улице Стара-Загора. Сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС успели остановить пламя, но пострадали соседние квартиры, а также магазин на первом этаже. «Витрины начало затапливать», - 
5 марта 2018, 03:30
СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре сотрудники регионального управления СК России возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек. Их тела  были найдены 1 марта в Куйбышевском районе на месте пожара - в сгоревшем частном доме на улице Большая Караванная. Погибли 59-летний хозяин дома и 
5 марта 2018, 01:49
Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре в пятиэтажке на улице Стара-Загора произошел пожар. Сообщения очевидцев и видео появились в социальной сети. По их словам, ЧП произошло в доме №133.

«Сейчас на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры бушует пожар в пятиэтажке. Захвачено огнем несколько квартир», 
5 марта 2018, 10:43
Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования.  По статистике, каждый год численность 

22 февраля 2018, 10:52
МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами

МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами

На сотовые телефоны самарцев приходят сообщения от МЧС, с предупреждениями об ухудшении погодных условий. «Будьте осторожны!» - предупреждает ведомство.

«На территории Самарской области с 19 часов 19 февраля до 7:00 20 февраля прогнозируются: местами сильный снег, слабая метель, на 
19 февраля 2018, 01:46
Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Ученики школы города Парклэнд призывают провести на территории США акции протеста за ужесточение контроля над оборотом оружия, сообщает Интерфакс. Напомним, именно в этом учебном заведении на прошлой неделе произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

"24 марта 
19 февраля 2018, 12:44
22 пожарных тушили горящий частный дом в Тольятти

22 пожарных тушили горящий частный дом в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 16 февраля в Тольятти. Примерно в 3:27 на улице Некрасова в Центральном районе загорелись частный дом и надворные постройки. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

На тушение пожара приезжали 22 огнеборца на 6 машинах. 

16 февраля 2018, 11:21
МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. МЧС передает, что в понедельник, 5 февраля, на территории региона ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Сотрудники ведомства рекомендуют самарцам при усилении ветра «ограничить выход из зданий».

«Важно взять под 

5 февраля 2018, 09:51
23 пожарных тушили девятиэтажку в Сызрани

23 пожарных тушили девятиэтажку в Сызрани

В ночь на 2 февраля в жилом доме в Сызрани произошел пожар. Примерно в 01:02 в девятиэтажной постройке на улице Ватутина загорелись домашние вещи. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров.

На борьбу с огнем выдвинулись 23 человека и 6 единиц 

2 февраля 2018, 08:34
Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Похоже, что юные робототехники из Сызрани придумали новый спорт. Называется он робобоулинг.

В новой игре вместо шара используется робот. Его задача состоит в том, чтобы сбить конструкцию из банок, имитирующие кегли, и остановится в точно заданном месте. По условиям 
29 января 2018, 08:48
Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Скандал в Новокуйбышевске. Там школьникам выдали просроченные новогодние подарки. Об этом в «твиттере» главе региона Дмитрию Азарову сообщила местная жительница. Она прислала фотографии вкладыша из упаковки, на котором указано, что сладости нужно употребить до 15 февраля 2017 года – то 

13 декабря 2017, 11:05
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