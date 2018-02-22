22 февраля в Оренбурге сотрудники МЧС наградили девятиклассников Егора Махуру и Александра Емельянова из школы №85. Они стали настоящими героями после пожара, который произошел в городе 12 февраля.
ЧП произошло на девятом этаже дома на улице Салмышской. Пока взрослы снимали пожар на камеры своих мобильников, Егор и Александр побежали в подъезд. Первым делом они открыли окно на последнем этаже, чтобы дать выход скопившемуся дыму. Потом подростки стали стучать в квартиры жителей, чтоб предупредить их об опасности. Но и этим они не ограничились. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, школьники стали помогать им выводить из дома маленьких детей.
На месте ЧП с огненной стихией боролись 61 человек, 34 единицы техники, из них от МЧС - 42 человека, 15 единиц техники. Пожар уничтожил всего 10 квадратных метров жилой площади, но вместе с тем унёс жизни уже шестерых людей: двух детей и четырёх взрослых, сообщает 56orb.ru.
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