Днем 29 марта в Оренбурге произошло нападение на инкассаторов. Преступление совершили вооруженные налетчики в масках.
По информации Life, злоумышленники выскочили из машины и открыли стрельбу, ранив инкассатора. Один из преступников был убит на месте, другой ранен.
По предварительным сведениям, сотрудники ЧОП с функциями инкассаторов осуществляли выемку денег. У них было порядка 5 млн рублей. Предположительно, сообщники преступников скрылись на автомобиле марки Ford. О том, смогли ли налетчики завладеть деньгами, официальных данных нет.
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