В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество Гражданка пыталась обманом получить материнский капитал. Сейчас женщине 38 лет. Первого ребёнка она родила 1994 году, второго - в 2009. 8 лет назад предоставила копии свидетельств о рождении детей в Пенсионный фонд Тольятти, чтобы получить сертификат на сумму 365 тысяч …