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В Самаре появились лошади Пржевальского
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21 февраля 2018, 07:02
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Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани
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19 февраля 2018, 08:14
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Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре
Сотрудники полиции нашли 12-летнего подростка, который пропал 13 февраля в Промышленном районе Самары. Как только поступило сообщение об исчезновении мальчика, на его розыск был направлен весь состав территориального подразделения. Правоохранители осмотрели места возможного нахождения парнишки, а также опросили его друзей …
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16 февраля 2018, 08:22
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Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду
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15 февраля 2018, 12:15
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В Самаре нашли подростков, которых искали 500 человек
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9 февраля 2018, 04:22
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В Самарской области ищут подростка, который пропал после ссоры с матерью
Тольяттинская полиция разыскивает 17-летнего студента «Сызранского губернского колледжа технологии машиностроения» Илью Сипкова. 25 января парень повздорил с матерью и ушел из дома. Больше его никто не видел.
На вид молодому человеку около 17-18 лет. Телосложение худощавое, рост - 176-178 сантиметров. Лицо …
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9 февраля 2018, 10:57
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В блогах: «В Самарской губернии запустили удивительный фотопроект»
В сообществе «Строй область» соцсети «Фейсбук» поведали, что в Самарской губернии запустили удивительный фотопроект #ЗабериМеняДомой. Его организовали популярные самарские блогеры вместе с приютом для животных «Надежда» с их прекрасными котами и кошками: «Помогите нам найти дом пушистому Чаплину, дружелюбной Маше, …
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2 февраля 2018, 10:57
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В Самаре открылась выставка собак, кошек и хорьков
В самарском выставочном центре «Экспо-Волга» открылась пятая международная выставка «Уши. Лапы. Хвост». Это ведущее мероприятие Поволжья для специалистов зооиндустрии, ветеринаров и заводчиков. Гостей ждут выставки собак, кошек и хорьков.
В рамках тематических площадок можно будет получить консультацию ветеринаров, ведущих специалистов по …
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2 февраля 2018, 10:30
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В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области
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23 декабря 2017, 04:36
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В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд
История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области, передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.
Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, …
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2 декабря 2017, 02:35
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В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»
В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
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14 ноября 2017, 11:18
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На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. …
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10 ноября 2016, 11:04