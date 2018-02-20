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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского

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21 февраля 2018, 07:02
Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

В выходные стало известно об очередном случае нападения бродячих собак на человека. В этот раз все произошло в Сызрани. Мужчина шел по двору домов 21-23 по улице Локомобильной. Метрах в 50 от него была стая бродячих собак. По словам сызранца, 
19 февраля 2018, 08:14
Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Сотрудники полиции нашли 12-летнего подростка, который пропал 13 февраля в Промышленном районе Самары. Как только поступило сообщение об исчезновении мальчика, на его розыск был направлен весь состав территориального подразделения. Правоохранители осмотрели места возможного нахождения парнишки, а также опросили его друзей 

16 февраля 2018, 08:22
Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду

Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду

14 февраля, несмотря на День всех влюбленных, умудрилась повздорить семейная пара из Тольятти. Мужчина был крайне возбужден и решил прогуляться по Волге, чтобы «поостыть». Через некоторое время жена отправилась искать супруга. Женщина пошла по волжскому льду и вскоре поняла, что 

15 февраля 2018, 12:15
В Самаре нашли подростков, которых искали 500 человек

В Самаре нашли подростков, которых искали 500 человек

В Самаре нашли подростков, которых несколько часов искали 500 человек. Двое парней 14 и 16 лет отправились 7 февраля в школу, но до учебного заведения они не дошли. Не вернулись мальчики и домой. Спустя сутки после исчезновения их родители обратились 

9 февраля 2018, 04:22
В Самарской области ищут подростка, который пропал после ссоры с матерью

В Самарской области ищут подростка, который пропал после ссоры с матерью

Тольяттинская полиция разыскивает 17-летнего студента «Сызранского губернского колледжа технологии машиностроения» Илью Сипкова. 25 января парень повздорил с матерью и ушел из дома. Больше его никто не видел.

На вид молодому человеку около 17-18 лет. Телосложение худощавое, рост - 176-178 сантиметров. Лицо 

9 февраля 2018, 10:57
В блогах: «В Самарской губернии запустили удивительный фотопроект»

В блогах: «В Самарской губернии запустили удивительный фотопроект»

В сообществе «Строй область» соцсети «Фейсбук» поведали, что в Самарской губернии запустили удивительный фотопроект #ЗабериМеняДомой. Его организовали популярные самарские блогеры вместе с приютом для животных «Надежда» с их прекрасными котами и кошками: «Помогите нам найти дом пушистому Чаплину, дружелюбной Маше, 

2 февраля 2018, 10:57
В Самаре открылась выставка собак, кошек и хорьков

В Самаре открылась выставка собак, кошек и хорьков

В самарском выставочном центре «Экспо-Волга» открылась пятая международная выставка «Уши. Лапы. Хвост». Это ведущее мероприятие Поволжья для специалистов зооиндустрии, ветеринаров и заводчиков. Гостей ждут выставки собак, кошек и хорьков.

В рамках тематических площадок можно будет получить консультацию ветеринаров, ведущих специалистов по 

2 февраля 2018, 10:30
В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

32-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд машины в кювет с дальнейшим опрокидыванием.
23 декабря 2017, 04:36
В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области, передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.
 
Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, 
2 декабря 2017, 02:35
В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
Все произошло в учебном заведении населенного пункта Ащебутак. Согласно существующей версии, злоумышленник появился в школьном дворе и бросил бутылку 

14 ноября 2017, 11:18
На границе с Казахстаном задержали

На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
 
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. 
10 ноября 2016, 11:04
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