Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Саракташском районе Оренбургской области. На ходу воспламенился вагон товарного состава с надписью «Газ», рассказывают региональные СМИ.
Все произошло на перегоне Черный Отрог - Саракташ. Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд и спасательные службы из расположенных поблизости населенных пунктов.
Прибывшие на место специалисты взяли ситуацию под контроль и оперативно справились с пламенем. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проводимой проверки.
|
В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки
|
14 апреля 2017, 02:08
|
На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей
|
13 апреля 2017, 05:47
|
В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров
|
11 апреля 2017, 08:02
|
В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото
|
11 апреля 2017, 03:48
|
При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека
В результате столкновения двух поездов в Башкирии погибли три человека. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
|
27 марта 2017, 09:30
|
В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги
Индийский фермер Сампуран Сингх из штата Пенджаб, который обратился в суд с претензиями к железнодорожной администрации за невыплаченный долг, в качестве компенсации получил пассажирский поезд. Об этой истории рассказывают зарубежные информагентства.
|
20 марта 2017, 10:01
|
2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео
Российские военные спрятали от противника железнодорожный узел в Самарской области. В Центральном военном округе прошли масштабные учения с участием около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц техники. В учениях принимали участие специалисты химической, радиационной и биологической защиты. Для маскировки …
|
2 марта 2017, 12:02
|
87-летний самарец шел платить за квартиру и попал под электричку
На железной дороге в Самарской области погиб человек. Трагедия произошла 27 февраля около станции «Курумоч». Электричка сбила насмерть мужчину, шедшего платить за квартиру, передает портал samru.ru.
Сообщается, что погибший пенсионер, ему было 87 лет. По данным транспортной прокуратуры, …
|
28 февраля 2017, 02:14
|
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила матери из багажника
|
18 января 2017, 12:07
|
Погребение знатной женщины II века до н.э. обнаружено под Оренбургом
|
1 ноября 2016, 11:32
|
В Оренбурге Datsun разорвало пополам после ДТП с «Газелью»
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в Оренбурге минувшей ночью. В результате ДТП иномарку разорвало на части. Об этом сообщают региональные информагентства.
|
25 октября 2016, 11:14
|
В Оренбурге автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком
В Оренбурге маршрутный автобус с пассажирами перевернулся после того, как столкнулся с грузовой «Газелью». Об этом дорожно-транспортном происшествии сообщают региональные информагентства со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
|
13 октября 2016, 12:27