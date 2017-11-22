Во вторник, 21 ноября, в Пензе полпред президента России в ПФО Михаил Бабич и глава федерального Минтранса Максим Соколов открыли после реконструкции Свердловский мост. Он соединил центр города с трассами на правом берегу реки Сура. Теперь по мосту открыто движение автотранспорта, троллейбусов. Есть тротуары для пешеходов. Около 400 миллионов рублей на реконструкцию моста поступило по системе «Платон».
«Пензенская область является лидером по решению целого ряда задач, связанных с инфраструктурным строительством и теми проектами, которые по поручению Президента России реализуются во всех регионах нашей страны», - отметил Михаил Бабич.
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