Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло рано утром 6 апреля около школы в центре города. Ранен мужчина без определенного места жительства. По данным силовых структур, у него в … В Сети появилось видео и фотографии с места взрыва в Ростове-на-Дону. Как уже«ТЕРРА», ЧП произошло рано утром 6 апреля около школы в центре города. Ранен мужчина без определенного места жительства. По данным силовых структур, у него в