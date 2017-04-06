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В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке
Информацию об обрушении стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прокомментировали в МЧС. По словам представителя ведомства, обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 квадратных метров произошло в ходе проведения ремонтных работ в квартире на 13-м этаже. Никакого взрыва …
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6 апреля 2017, 05:17
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Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео
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6 апреля 2017, 03:55
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Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре
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6 апреля 2017, 03:12
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Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону
В Сети появилось видео и фотографии с места взрыва в Ростове-на-Дону. Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло рано утром 6 апреля около школы в центре города. Ранен мужчина без определенного места жительства. По данным силовых структур, у него в …
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6 апреля 2017, 02:30
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В петербургской девятиэтажке нашли бомбу
В четверг, 6 апреля, в многоквартирном жилом доме в Санкт-Петербурге было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, передает ТАСС. По словам чиновника, бомба обезврежена, угрозы уже нет. Из здания эвакуировали жильцов двух …
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6 апреля 2017, 01:16
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Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону
В четверг, 6 апреля, в центре Ростова произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ЧП произошло примерно в семь часов утра около школы на улице Социалистической. Есть пострадавший. По сведениям источника, это мужчина. …
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6 апреля 2017, 10:26
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В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге
Установлена личность мужчины, устроившего взрыв в Санкт-Петербурге. Предполагаемый смертник - Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России во вторник, 4 апреля. Версию подтверждают результаты генетической экспертизы и видео, записанное с помощью камер наблюдения. 3 апреля примерно …
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4 апреля 2017, 05:57
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Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге
Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в …
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4 апреля 2017, 04:02
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Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса
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3 апреля 2017, 12:54
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Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета
ЧП в Самаре, на проспекте Кирова. В многоквартирном жилом доме под номером 201 рядом с одним из подъездов рухнула часть стены. Облицовка фасада высотой в два этажа обвалилась сегодня в 3 часа утра. Разбуженные грохотом жильцы дома выбежали на …
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29 июня 2016, 05:18
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В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома
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29 июня 2016, 11:13
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В Самаре проводится проверка по факту обрушения стены общежития СамГТУ
Прокуратура Октябрьского района Самары начала проверку по факту частичного обрушения фасада здания общежития Самарского государственного технического университета на ул. Ново-Садовой, 12. Инцидент произошел в воскресенье, 12 января 2014 года. Обрушение не причинило вреда жизни или здоровью граждан, сообщается на сайте …
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15 января 2014, 11:00