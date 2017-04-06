10
07
34
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888                                888               888  888      
 888                                888               888  888      
 888                                888               888  888      
 888  888   .d8888b  888  888  888  888888   8888b.   888  888      
 888 .88P  d88P"     888  888  888  888         "88b  888  888      
 888888K   888       888  888  888  888     .d888888  888  888      
 888 "88b  Y88b.     Y88b 888 d88P  Y88b.   888  888  888  888      
 888  888   "Y8888P   "Y8888888P"    "Y888  "Y888888  888  88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке

В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке

Информацию об обрушении стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прокомментировали в МЧС. По словам представителя ведомства, обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 квадратных метров произошло в ходе проведения ремонтных работ в квартире на 13-м этаже. Никакого взрыва 
6 апреля 2017, 05:17
Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео

Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в Ростове-на-Дону. На записи также видно человека, который, предположительно, оставил замаскированное под фонарик взрывное устройство на улице. Человек в темной одежде положил предмет прямо на тротуаре и быстро удалился. Через некоторое 
6 апреля 2017, 03:55
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Первые красавицы областной столицы вступили в борьбу за титул «Мисс Русское радио» в Самаре. Девушки, прошедшие кастинг, примут участие в финале регионального этапа конкурса в мае. Его победительницы получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский конкурс «Мисс Русское радио». Выбирали 

6 апреля 2017, 03:12
Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

В Сети появилось видео и фотографии с места взрыва в Ростове-на-Дону. Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло рано утром 6 апреля около школы в центре города. Ранен мужчина без определенного места жительства. По данным силовых структур, у него в 
6 апреля 2017, 02:30
В петербургской девятиэтажке нашли бомбу

В петербургской девятиэтажке нашли бомбу

В четверг, 6 апреля, в многоквартирном жилом доме в Санкт-Петербурге было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, передает ТАСС. По словам чиновника, бомба обезврежена, угрозы уже нет. Из здания эвакуировали жильцов двух 
6 апреля 2017, 01:16
Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону

Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону

В четверг, 6 апреля, в центре Ростова произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ЧП произошло примерно в семь часов утра около школы на улице Социалистической. Есть пострадавший. По сведениям источника, это мужчина. 
6 апреля 2017, 10:26
В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге

В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге

Установлена личность мужчины, устроившего взрыв в Санкт-Петербурге. Предполагаемый смертник - Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России во вторник, 4 апреля. Версию подтверждают результаты генетической экспертизы и видео, записанное с помощью камер наблюдения. 3 апреля примерно 
4 апреля 2017, 05:57
Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в 

4 апреля 2017, 04:02
Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса

Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса

В понедельник, 3 апреля, в Сети появилось сообщение о том, что на проспекте Карла Маркса посреди дороги забил «природный источник». Вода бьет ключом прямо из-под асфальта. «Осторожно, водители, возможен провал грунта из-за его размыва», - предостерегает пользователь, опубликовавший ролик. Он 

3 апреля 2017, 12:54
Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета

Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета

ЧП в Самаре, на проспекте Кирова. В многоквартирном жилом доме под номером 201 рядом с одним из подъездов рухнула часть стены. Облицовка фасада высотой в два этажа обвалилась сегодня в 3 часа утра. Разбуженные грохотом жильцы дома выбежали на 
29 июня 2016, 05:18
В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома

В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома

Минувшей ночью в Самаре обрушилась стена жилого дома №201 по проспекту Кирова. Это недалеко от пересечения с улицей Ставропольской. По словам местных жителей, они проснулись от грохота примерно в три часа ночи. По предварительной информации, у третьего подъезда рухнула облицовка 
29 июня 2016, 11:13
В Самаре проводится проверка по факту обрушения стены общежития СамГТУ

В Самаре проводится проверка по факту обрушения стены общежития СамГТУ

Прокуратура Октябрьского района Самары начала проверку по факту частичного обрушения фасада здания общежития Самарского государственного технического университета на ул. Ново-Садовой, 12. Инцидент произошел в воскресенье, 12 января 2014 года. Обрушение не причинило вреда жизни или здоровью граждан, сообщается на сайте 
15 января 2014, 11:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна