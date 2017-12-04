Задолженность потенциальных банкротов в России достигла 29 млрд рублей Общая сумма задолженности граждан Российской Федерации, которые могут объявить себя банкротами, с начала этого года увеличилась на 87%. По последним статистическим данным, она составляет 28,93 млрд рублей.

По сведениям Национального центра банкротств (НЦБ), при пересчете на одного «безнадежного должника» к …