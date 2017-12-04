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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

4 декабря в России судебные приставы-исполнители начнут массовые обходы должников.
4 декабря 2017, 01:56
Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

К 2020 году средние ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции в 4 процента, прогнозируют в Российской академии наук. К такому значительному падению приведет снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5 процентов.

«В условиях постепенного снижения ставок объем 
4 декабря 2017, 12:52
АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, 

1 декабря 2017, 01:08
Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки опубликовали отчетность за октябрь. По объему вкладов первую строчку занимает "АктивКапитал Банк" с показателем 23 миллиарда рублей. За ним идет "Газбанк", граждане доверили ему почти 19 миллиардов 700 миллионов рублей. На третьем месте "Кошелев-Банк", там на счетах лежит 

28 ноября 2017, 03:09
У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ

У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ

Агентству по страхованию вкладов не удалось добиться в кассационной инстанции взыскания 427 млн рублей с Татьяны Гавриловой, экс-главбуха ВСБ (Волжский социальный банк). 21 ноября госкорпорации отказал Арбитражный суд Поволжского округа. Ранее аналогичные решения приняли Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и областной 

23 ноября 2017, 07:09
ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

По сведениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ограничения на выезд задолжавших государству граждан с января по сентябрь 2017 года дали возможность взыскать с них 41,1 млрд рублей.
Как сказали «Известиям» в ведомстве, на данный момент временно невыездными могут стать граждане 

18 сентября 2017, 11:24
Задолженность потенциальных банкротов в России достигла 29 млрд рублей

Задолженность потенциальных банкротов в России достигла 29 млрд рублей

Общая сумма задолженности граждан Российской Федерации, которые могут объявить себя банкротами, с начала этого года увеличилась на 87%. По последним статистическим данным, она составляет 28,93 млрд рублей.
По сведениям Национального центра банкротств (НЦБ), при пересчете на одного «безнадежного должника» к 

14 сентября 2017, 12:02
Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Специальный социальный счет, недоступный для судебных приставов, может появиться у отдельных категорий должников. Отзыв российского кабмина на соответствующий законопроект уже готовит Министерство юстиции.
Казенные деньги, направляемые должникам в виде пособий и различных выплат, и прежде являлись недоступными для списания по 

17 августа 2017, 03:19
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян

СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян

Как сообщают российские информагентства, до конца 2017 года из исполнительных производств о взыскании долгов объемом 2 трлн рублей будет закрыто примерно половина дел. Иными словами, приставы могут списать россиянам долгов перед банками на сумму до 1 трлн. Об этом рассказывают 

20 июля 2017, 12:18
Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%

Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%

Эксперты Объединенного кредитного бюро установили, что в 2016 году количество просроченных ипотечных кредитов увеличилось на 39%. Как информирует «Коммерсантъ», их число выросло до 114,1 тыс.. Рост по автокредитам достиг 17%.
Увеличился, по сведениям ОКБ, и объем ипотечных кредитов, просроченных на 

31 января 2017, 01:59
К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по всем обязательным платежам составила почти 24 миллиарда рублей

К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по всем обязательным платежам составила почти 24 миллиарда рублей

К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по обязательным платежам во все уровни бюджетов и государственные внебюджетные фонды составила почти 24  миллиарда рублей. Таковы данные губернских налоговиков. В эту цифру входит и задолженность по налогам и сборам 16 миллиардов 

23 декабря 2016, 05:42
Предприятия Самарской области должны бюджету 12 миллиардов рублей

Предприятия Самарской области должны бюджету 12 миллиардов рублей

Минфин предложил почти вдвое увеличить штраф за несвоевременную уплату налогов. По мнению чиновников, это позволит нейтрализовать попытки за бесценок пользоваться деньгами государства. Налогоплательщики России, по данным на первое августа, должны бюджету более 250 миллиардов рублей только в виде пени за 

11 октября 2016, 02:09
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