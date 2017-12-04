Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Сегодня в России свыше 9 млн человек имеют просроченную задолженность, превышающую 90 дней. Три четверти из них, а это именно те самые 6,8 миллиона, накопили долг более 30 000 рублей.
По закону, поясняют эксперты, через границу не пропустят тех, кто не исполняет определенные служителями Фемиды предписания. Это относится как раз к имеющим задолженность свыше 30 тыс.
Напомним, с 1 октября 2017-го порог для невыездных увеличили с 10 до 30 тысяч рублей. Из 2,7 млн. представителей данной категории должников на банковские долги выпадает порядка 40%. Все прочие должны МФО или имеют непогашенные обязательства по ЖКХ, алиментам либо штрафам.
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