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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Полет нормальный: В Кремле появился отпугивающий вредителей филин

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Комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников рассказал журналистам, что орнитологическая служба приобрела филина. Считается, что хищная птица станет эффективно бороться с вредителями на территории Московского Кремля.
Шумовые комплексы и прочие технические средства, отпугивающие ворон, в распоряжении службы имеются и периодически 

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Ученые из КНР, Соединенных Штатов и Канады продемонстрировали на выставке в китайской столице птенца доисторической птицы. Он застыл в янтаре порядка 99 миллионов лет назад и сохранился неповрежденным до наших дней. Находка была сделана на севере Мьянмы.
Длина птенца - 

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Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«В городе участились случаи нападения ворон на людей. Прохожие могут быть атакованы воронами, случайно оказавшись вблизи деревьев 
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В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В пятницу, 12 мая, в районе 12 часов дня от администрации детского сада "Березка", расположенного в Центральном районе Тольятти, спасателям поступила информация об агрессивном поведении ворон. Как сообщается, они заклевали на глазах детей голубя и проявляли агрессию по отношению к 

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В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

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Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет про говорящего ворона Курта. Птица, названная в честь Курта Рассела, живет в Тольятти - в клубе "Любители природы".

Этого красивого, сильного и умного пернатого нашли в Самаре. Ворон внаглую пытался "тырить" у 
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Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые

Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые

Специалисты рассказали, для чего мегаполисам нужны вороны. Информацию об этом исследовании распространили на страницах зарубежных и отечественных научных изданий.
Оказывается, основная польза заключается в том, что эти представители фауны защищают большие населенные пункты от мертвых мелких животных. Вороны признаны единственными 

14 июля 2016, 10:51
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