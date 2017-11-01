В Приморском сафари-парке обитает ворона, которая может изъясняться по-английски. Пользователи Сети обсуждают кадры, на которых эта представительница пернатых четко произносит слово "hello".
По информации региональных изданий, проживающие в парке птицы выполняют самые разнообразные трюки, что делает их навыки уникальными. Как говорят здешние сотрудники, к ним нередко поступают раненые вороны. Работники их выхаживают, после чего пернатые или улетают, или остаются – и тогда некоторые из них демонстрируют очень редкие способности, как и произошло в описываемом случае.
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