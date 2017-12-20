12
21
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888   .d88888b.   888   .d8888b.   888        d888    888888888  
 888         d88P" "Y88b  888  d88P  Y88b  888       d8888    888        
 888         888     888  888         888  888         888    888        
 8888888     888     888  888       .d88P  888         888    8888888b.  
 888         888     888  888   .od888P"   888         888         "Y88b 
 888         888 Y8b 888  888  d88P"       888         888           888 
 888         Y88b.Y8b88P  888  888"        888         888    Y88b  d88P 
 8888888888   "Y888888"   888  888888888   88888888  8888888   "Y8888P"  
                    Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

От своих источников «Коммерсант» узнал, что ЦБ обеспокоен в связи с намерением АИЖК увеличить к 2020 году объем ипотечного кредитования до 10 трлн рублей. Это более чем в два раза: на данный момент объем ипотек составляет 4,8 триллиона.
Как отмечается, 

21 декабря 2017, 09:33
Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Прошла итоговая пресс-конференция, в рамках которой были подведены итоги работы Минстроя России в текущем году.

В своем выступлении министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал, что в 2017 году Минстрой ожидает более 1 миллиона ипотечных кредитов на сумму, близкую к 

19 декабря 2017, 05:28
В Озерном приходят в негодность квартиры

В Озерном приходят в негодность квартиры

В поселке Озерный, что в Куйбышевском районе Самары, по подсчетам Департамента управления имуществом, пустует 165 квартир. Еще восемь лет назад городские власти возвели здесь 17 трехэтажных домов для переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Обошлись они в 700 миллионов 

18 декабря 2017, 07:20
В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках

В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках

Минстрой, ЦБ и АИЖК разработали новую схему долевого финансирования жилищного строительства, в соответствии с которой фирма-застройщик не может получить средства граждан, пока не сдаст объект. Об этом подробно рассказывают «Ведомости».
Как поясняют специалисты, реализация квартир на стадии строительства продолжится, однако 

15 декабря 2017, 04:12
Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Субсидирование государством ставки более 6 процентов годовых по ипотеке для семей, у которых с 2018 года родится второй либо третий ребенок, станет рассчитываться на период до 5 лет. Далее есть расчет на уменьшение ипотечных ставок до 6%, заявил глава минстроя 

13 декабря 2017, 09:28
В Самаре начали дорожать квартиры

В Самаре начали дорожать квартиры

Стоимость жилой недвижимости в Самаре по итогам ноября:
 
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 56 740 руб.
Максимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 101 707 руб.
Минимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке 

12 декабря 2017, 05:41
Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

В 22 из 37 больших региональных центров Российской Федерации стоимость жилья на вторичном рынке продолжила падать, информирует сайт ЦИАН. Наиболее существенно такое жилье потеряло в цене в Волгограде (-9,5%), Тольятти (-8,9%) и Калининграде (-7,2%).
Вместе с тем, весьма заметно стоимость 

6 декабря 2017, 12:11
СОФЖИ: стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться

СОФЖИ: стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться

Стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться. Такие данные приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Впрочем, изменение цен незначительное, что позволяет говорить о стабилизации ситуации на рынке. В среднем в октябре квадратный метр на вторичном рынке стоил 55 тысяч 

24 ноября 2017, 08:08
Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных

Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных

Депутаты приняли закон об использовании электронных закладных для россиян, взявших ипотечный кредит. Речь идет о новой разновидности бездокументарной ценной бумаги.
Права на нее фиксируются в виде электронного документа, заверенного электронной подписью. Там прописываются этапы получения и хранения электронной закладной, возможные 

16 ноября 2017, 03:20
Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 16 октября уменьшает ставки по потребительским кредитам на 0,4-1,4 процентного пункта. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Как отмечается, теперь минимальная ставка по потребкредиту без обеспечения составляет 12,9% годовых и больше не зависит 

16 октября 2017, 12:01
Ставки по вкладам продолжают падать

Ставки по вкладам продолжают падать

Центробанк зафиксировал новый исторический минимум максимальных ставок по вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В списке – «Сбербанк», «ВТБ 24», «ВТБ», «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», «Бинбанк», «Альфа-Банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». Результаты мониторинга опубликованы на сайте ЦБ. По 
4 октября 2017, 12:02
Центробанк готовится к новой волне падения процентных ставок

Центробанк готовится к новой волне падения процентных ставок

Федеральные СМИ цитируют главу Минэкономразвития Максима Орешкина, который рассказал, что страна входит в долгосрочный цикл роста кредитной активности банковской системы. Инфляция стабилизировалась, а долговая нагрузка населения и компаний за последние несколько месяцев уменьшилась. Напомним, в июле Банк России сохранил ключевую 

12 сентября 2017, 07:04
На дне: Ставки по ипотеке упали до исторического минимума

На дне: Ставки по ипотеке упали до исторического минимума

Согласно последним оценкам, снижение ставок по ипотеке до исторического минимума отмечено Банком России в июне этого года, информируют «Известия». Как сообщается, в первом летнем месяце финансово-кредитные учреждения выдавали такие займы в среднем под 11,1%. Это минимум за всю историю наблюдения 

6 сентября 2017, 11:06
Новая программа помощи ипотечным заемщикам заработает с 22 августа

Новая программа помощи ипотечным заемщикам заработает с 22 августа

Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Дмитрий  Медведев. Напомним, первоначальная версия документа появилась в нашей стране в 2015 году. Благодаря этому сохранить свое единственное жилье смогли  почти 19 тыс.  социально незащищенных граждан, среди которых семьи с несовершеннолетними детьми, инвалидами и  

15 августа 2017, 01:58
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию уменьшило ставки по ипотечным кредитам до минимальной величины за весь период ипотечного кредитования в РФ. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на АИЖК.
Ипотечный кредит на возводимое жилье можно будет оформить по ставке от 

13 марта 2017, 02:28
Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года вырос на треть

Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года вырос на треть

Согласно последним статистическим данным, объем ипотечных кредитов, выданных в России за январь-октябрь этого года, составил 1,15 трлн рублей. Это на 32% выше аналогичного прошлогоднего показателя, отмечают эксперты АИЖК.
Главным фактором развития ипотеки специалисты называют уменьшение процентных ставок в экономике. Как 

21 ноября 2016, 12:36
Строительство жилья все больше зависит от ипотечного кредитования

Строительство жилья все больше зависит от ипотечного кредитования

В 2013 г. банки выдали 800 000 ипотечных кредитов на 1,35 трлн руб., оценивает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. За год банки нарастили выдачу ипотеки на 30,8% – в денежном выражении, и на 15,5% – в количественном, отмечают "Ведомости".

Причем, как 

30 января 2014, 10:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх