Строительство жилья все больше зависит от ипотечного кредитования В 2013 г. банки выдали 800 000 ипотечных кредитов на 1,35 трлн руб., оценивает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. За год банки нарастили выдачу ипотеки на 30,8% – в денежном выражении, и на 15,5% – в количественном, отмечают "Ведомости". Причем, как …