Глава Минэкономики при общении с представителями Ассоциации европейского бизнеса заявил, что в России «растет спрос на жилье», а ипотечная ставка впервые оказалась ниже 10%. Это, подчеркнул Максим Орешкин, исторический минимум.
По сведениям экспертов Центробанка, ставка снизилась до 9,95%. В ЦБ сказали, что за счет снижения процентных ставок по ИЖК в рублях наблюдается рост количества и объема предоставленных финансовыми учреждениями средств.
В этой связи можно напомнить, что недавно АИЖК обнародовало новую стратегию, прогнозирующую рост к концу 2020 года общего объема ипотечного портфеля до 10 трлн рублей. Иными словами, ежегодное увеличение выдачи таких кредитов на протяжении ближайших 3 лет будет более 20%.
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