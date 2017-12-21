В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.

Как следует из законопроекта, для гражданских лиц наказание будет в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных – 30-50 тысяч, …