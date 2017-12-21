В Российской Федерации в недалеком будущем могут официально узаконить профессию специалиста по фитнесу. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в думском комитете по физической культуре.
Эта тема поднималась на днях и в Общественной палате. По итогам обсуждения появилось решение о необходимости создания профстандарта "специалист по фитнесу". В разработке документа будут участвовать эксперты фитнес-сообщества специалисты Минспорта.
Как отмечается, сегодня этот сегмент фактически никак не регулируется. Как результат – задействованные в фитнес-индустрии специалисты не могут иметь нужную запись в трудовой книжке.
Вместе с тем, отсутствием общих стандартов с успехом пользуются всевозможные мошенники, предоставляя россиянам некачественные услуги, которые нередко несут угрозу здоровью и даже жизни.
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