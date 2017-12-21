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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в КоАП об увеличении штрафных санкций за предоставление жилья и  транспортных средств нелегальным мигрантам. Автором новшества выступил кабмин.
В соответствующей статье административного кодекса теперь появились изменения. Для граждан штрафы подняли с 2-4 

22 декабря 2017, 03:20
СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

Соответствующие сведения обнародовали «Ведомости». Снижение числа страховых компаний произойдет в случае роста порога минимальной величины уставного капитала. Вместо 120 млн он может составить 300 млн рублей.
Нормативный документ, определяющий новый порог уставного капитала, был утвержден весной прошлого года. О риске 

22 декабря 2017, 11:22
Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить во втором чтении проект закона о списании задолженности по налогам физлицам. Задолженность, поясняют эксперты, будет аннулирована по имущественным налогам, накопившаяся на 1 января 2015-го. Вместе с тем долги простят индивидуальным предпринимателям, рассказывает 

20 декабря 2017, 09:28
Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Работа метро, монорельса и прочих видов транспорта, именуемых внеуличными, отныне будет регулироваться особым законом. В Государственной Думе его приняли в 3-м чтении.
Документ разрабатывался экспертами Минтранса. На федеральном уровне появляются основные правила пользования для каждой категории внеуличного транспорта. В частности, 

14 декабря 2017, 02:15
В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.
Как следует из законопроекта, для гражданских лиц наказание будет в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных – 30-50 тысяч, 

13 декабря 2017, 03:30
Названа опасная продолжительность занятий фитнесом

Названа опасная продолжительность занятий фитнесом

Как утверждают авторы недавнего исследования, слишком продолжительные тренировки могут нанести вред представителям сильного пола. Чрезмерная физическая активность чревата болезнями сердечно-сосудистой системы.
Серию экспериментов провели в Университете Иллинойса. Ученые анализировали, как, например, занятия фитнесом влияют на кальцификацию коронарных артерий. В продолжительных 

20 октября 2017, 03:19
Без тренажеров: Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес

Без тренажеров: Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес

Британские специалисты заявили, что в настоящее время разрабатывают таблетки, которые способны улучшить физическую форму без изнурительных тренировок. Они определили ключевой белок, который высвобождается во время занятий в спортзале, и приступили к его синтезу.
Таблетке дали рабочее наименование «Piezo 1». Она 

26 сентября 2017, 02:14
В России предлагают сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров

В России предлагают сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров

В Общественной палате родилась инициатива сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров, сообщают российские информагентства. Как отмечают авторы идеи, в связи с последовательным ростом количества фитнес-клубов несовершенство законодательства может отрицательно сказаться на здоровье граждан.
По статистике, в прошлом году лишь 79% персонала государственных 

15 августа 2017, 05:16
Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

Ученые из Швейцарии считают, что кофеин отрицательно влияет на качество выполнения физических упражнений. По их мнению, даже одна чашка бодрящего напитка может заметно уменьшить эффективность работы сердечно-сосудистой системы.
К своим умозаключениям специалисты пришли после исследований с участием 18 человек. У 

31 марта 2017, 03:43
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