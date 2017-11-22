В Российской Федерации может появиться закон о распродажах. Несмотря на прозвучавшие предложения, в Минпромторге еще не определились с позицией по данному вопросу.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает ввести закон "О распродажах". Авторы идеи надеются, что он через какое-то время будет утвержден. В документе собираются отразить главные права и обязанности продавцов и покупателей.
Прежде всего, считают авторы инициативы, следует четко оговорить понятие "распродажа" и обозначить наиболее востребованные виды такой реализации товара. Вместе с тем, предстоит определить ответственность для нечестных бизнесменов, вводящих граждан в заблуждение на подобного рода акциях, и покупателей, которые нарушили принятые правила.
АКИТ опирается на иностранный опыт в этом вопросе. Считается, что хорошая схема существует в Италии. Там составляется календарь распродаж на год, по которому и действуют представители бизнеса. Свои предложения АКИТ отправила в Минторг.
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