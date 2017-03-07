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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Компания Apple запатентовала экран, сканирующий отпечатки пальцев

Компания Apple запатентовала экран, сканирующий отпечатки пальцев

Смартфоны Apple нового поколения будут иметь экраны, способные сканировать отпечатки пальцев. Соответствующий патент получен корпорацией 14 февраля.  Встроенный сканер будет работать с помощью ультразвука, для чего не понадобится контакт сенсора и пальца.
По имеющимся сведениям, экраны новых гаджетов будут оснащены 

15 февраля 2017, 05:56
В России определили самые качественные смартфоны

В России определили самые качественные смартфоны

В «Роскачестве» назвали самые качественные модели смартфонов, которые вышли на отечественный рынок в 2016-м. Эксперты проанализировали работу 250 моделей, в том числе iPhone 7, HTC 10 и Sony Xperia PA.
Исследования велись по 274 показателям. В их числе: функционал, емкость 

15 февраля 2017, 09:35
На смену iPhone SE придет 5-дюймовый iPhone со стеклянным корпусом

На смену iPhone SE придет 5-дюймовый iPhone со стеклянным корпусом

На смену IPhone SE в ближайшее время придет новый стеклянный гаджет. Об этом информирует японское издание Mac Otakara. Новинка заменит устройство, сконструированное на платформе iPhone 7 и 7 Plus.
По сведениям экспертов, новый смартфон будет иметь пятидюймовый экран. Корпус выполнят 

13 февраля 2017, 01:38
Цена на iPhone 6 Plus в России упала до рекордно низкой отметки

Цена на iPhone 6 Plus в России упала до рекордно низкой отметки

Смартфон Apple предыдущего поколения заметно снизился в цене на отечественном рынке. Восстановленный до состояния нового гаджет можно приобрести менее чем за 30000рублей. Mail.ru информирует об этом, ссылаясь на собственные исследования.
Напомним, что год назад данную модель начали восстанавливать в сервисных 

9 февраля 2017, 10:08
Nokia покажет новую модель смартфона 26 февраля

Nokia покажет новую модель смартфона 26 февраля

Компания Nokia собирается представить свой новый смартфон. Презентация состоится 26 февраля в Барселоне на выставке «MWC 2017».
Технические характеристики новинки Nokia 8 пока производителями держатся в секрете. До появления официальных сведений специалисты строят прогнозы на основании параметров других гаджетов этого 

6 февраля 2017, 01:37
В компании Nokia назвали точную дату презентации нового смартфона на Android

В компании Nokia назвали точную дату презентации нового смартфона на Android

Всемирно известный концерн Nokia собирается презентовать новейший смартфон на Android уже 26 февраля в Барселоне. Об этом сообщили официальные представители компании HMD Global. Заявлено, что гаджет станет работать на базе Android.
Инновация будет показана на ежегодной выставке мобильной индустрии, которая 

12 января 2017, 03:59
В 2017 году Nokia выпустит пять новых смартфонов

В 2017 году Nokia выпустит пять новых смартфонов

Представители финского концерна Nokia объявили, что выпустят пять смартфонов до осени 2017 года. Один из них представят на выставке Mobile World Congress 2017 в феврале, сообщает DigiTimes.
Nokia DIC появится в двух комплектациях. Одна из вариаций получит пятидюймовый дисплей Full 

29 декабря 2016, 10:03
Nokia возвращается на рынок в 2017 году

Nokia возвращается на рынок в 2017 году

В первом квартале 2017 года на мировой рынок вернутся смартфоны под брендом Nokia. Новый владелец бренда, компания HMD Global, планирует выпустить кнопочные аппараты, а также сенсорные смартфоны и планшеты на ОС Android 7.0. Владельцы бренда при этом получат по 1% с каждого проданного 

2 декабря 2016, 12:29
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