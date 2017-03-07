На отечественный рынок скоро придут давно ожидаемые новинки от Nokia: Nokia 6, Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 3310. Сообщение об этом распространили СМИ со ссылкой на информацию компании.
На соответствующем портале появилось детальное описание всех перечисленных новинок. Добавление русскоязычной версии сайта позволяет экспертам утверждать, что в ближайшее время все эти гаджеты станут доступны в России. Веб-ресурс уже предлагает пользователям ввести свой электронный адрес, чтобы они могли получать оперативную информацию о новых моделях и начале продаж в РФ.
В частности, Nokia 6, по словам специалистов, имеет новейшую версию Android и большие возможности для развлечений. Nokia 3, Nokia 5 представляются как стильные и элегантные гаджеты, а слоган Nokia 3310 - «Яркое возвращение культового 3310».
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