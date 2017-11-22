Корпорация Volkswagen анонсировала прием предзаказов в РФ на покупку кроссовера Tiguan в версии Sportline. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на официальных представителей автопроизводителя.
Цена Volkswagen Tiguan Sportline начинается от 2,099 млн рублей. Спектр двигателей подразумевает турбодизель на 150 л.с. и два бензомотора мощностью 180 и 220 л.с.. В паре к ним идет семиступенчатая роботизированная трансмиссия DSG.
Если говорить об экстерьере, то автоновинку можно без труда отличить от стокового варианта. Это 19-дюймовые диски Sebring, накладки на решетке радиатора и т.п..
В плане оснащения можно говорить о спортивной стилистике. В этом ключе выполнены сидения ergoActive, есть мультимедийный центр Composition Media, присутствует камера заднего вида и так далее.
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