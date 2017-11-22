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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

 В Госавтоинспекции рассматривают новшества, способные заметно упростить жизнь большой категории отечественных автовладельцев. Если примут имеющийся пакет документов, легализовать изменения в конструкции транспортного средства станет просто. Это можно будет сделать даже на сайте госуслуг.
Как поясняют эксперты, сейчас легализация автотюнинга – 

22 ноября 2017, 03:13
Исследование выявило, чем женщины-водители лучше мужчин

Исследование выявило, чем женщины-водители лучше мужчин

Представительницы слабого пола гораздо меньше отвлекаются в процессе езды на машине, утверждают норвежские ученые, проанализировавшие особенности поведения свыше 1500 автолюбителей. Итоги их исследования приводит издание Frontiers in Psychology.
Ученые работали с представителями двух основных категорий. В их поле зрения попали 

22 ноября 2017, 10:26
Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

В Министерстве финансов России обсуждается идея появления единой базы страхования владельцев  транспортных средств. Сведения планируется использовать в целях борьбы с мошенниками и определения цены полисов, рассказывает "Коммерсант".
Как следует из подготовленных министерством поправок, "в страховании разрабатывается единая автоматизированная информационная система" 

8 ноября 2017, 10:13
Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

 Новый рейтинг составили эксперты английской компании Park Indigo. «Золото» в этом состязании досталось пикапу Toyota Hilux, оказавшемуся лидером продаж в 25 государствах.  Вторую строку занял Volkswagen Golf, спрос на эту модель стабильно отмечается в Старом Свете. «Бронза» у внедорожника Toyota 

7 ноября 2017, 11:33
Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

В последнем летнем месяце Volkswagen Tiguan неожиданно переместил Hyundai Creta с традиционной первой позиции на отечественном авторынке кроссоверов и внедорожников. И вот в сентябре "кореец" вернул себе лидерство.
По результатам прошлого месяца компактный кроссовер  Hyundai Creta признан самым популярным транспортным 

11 октября 2017, 05:11
С пробегом: Названы самые крупные региональные вторичные авторынки в России

С пробегом: Названы самые крупные региональные вторичные авторынки в России

В августе 2017-го больше всего транспортных средств с пробегом было продано в Московской области. По последним данным аналитиков агентства «Автостат», в этом регионе в последнем летнем месяце было сделано 28 тысяч таких приобретений.
«Серебро» в этом рейтинге досталось Краснодарскому краю. 

27 сентября 2017, 09:08
Назван самый продаваемый в июле автомобиль

Назван самый продаваемый в июле автомобиль

Эксперты проанализировали объемы реализации автомобилей на отечественном рынке в июле. Как выяснилось, лидером оказалась южнокорейская KIA Rio.
За прошлый месяц в России продали 8,4 тыс. автомобилей модели KIA Rio. Прирост составил порядка 11%.
«Серебро» в этом рейтинге досталось LADA Granta, 

9 августа 2017, 05:23
В Калуге запущено производство Volkswagen Tiguan нового поколения

В Калуге запущено производство Volkswagen Tiguan нового поколения

Компания Volkswagen сообщила о запуске производства второго поколения кроссовера Tiguan на Калужском заводе. Специально для выпуска автомобиля был построен новый цех площадью 12 000 квадратных метров. Уже в начале 2017 года Tiguan появится в продаже у российских дилеров.

На новинку установят бензиновые и дизельные моторы мощностью до 220 лошадиных 

21 ноября 2016, 05:55
Кроссовер Volkswagen Tiguan российского производства появится к началу 2017 года

Кроссовер Volkswagen Tiguan российского производства появится к началу 2017 года

Представители концерна Volkswagen заявили, что их новые кроссоверы Volkswagen Tiguan будут производиться на территории РФ. Выпуск наладят на мощностях автомобильного предприятия в Калуге. Как отмечают эксперты, пробная партия уже была выпущена летом этого года.
По словам специалистов, первые модели Tiguan 

7 ноября 2016, 11:22
Названа стоимость нового Volkswagen Tiguan в РФ

Названа стоимость нового Volkswagen Tiguan в РФ

Озвучена цена нового Volkswagen Tiguan на отечественном авторынке. Стоимость популярной модели стартует с отметки в 1,4 млн рублей. За эти деньги автолюбители получат автомобиль с 1,4-литровым двигателем, с передним приводом и механической КПП.
Volkswagen Tiguan  с «автоматом» обойдется в 1,55 

27 октября 2016, 10:36
Новый Volkswagen Tiguan появится в РФ в первом квартале 2017 года

Новый Volkswagen Tiguan появится в РФ в первом квартале 2017 года

Новый Volkswagen Tiguan придет на российский рынок в первом квартале 2017 года. Выпуск автоновинки с более мощными и при этом экономичными двигателями будет налажен на калужском предприятии. Такую информацию распространили отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу концерна.
Эксперты отмечают, что 

21 октября 2016, 05:39
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