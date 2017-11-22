Компания Volkswagen сообщила о запуске производства второго поколения кроссовера Tiguan на Калужском заводе. Специально для выпуска автомобиля был построен новый цех площадью 12 000 квадратных метров. Уже в начале 2017 года Tiguan появится в продаже у российских дилеров.

На новинку установят бензиновые и дизельные моторы мощностью до 220 лошадиных …