В Российской Федерации могут усложнить порядок техосмотра транспортных средств. Предлагаемые Минэкономразвития новшества подразумевают появление изменений в КоАП, УК, ряде нормативных документов.
Так, идет речь об ужесточении регламента техосмотра с целью исключения получения диагностической карты без соответствующей проверки машины. Вместе с тем, предлагается ввести штраф в 800 р. Для автовладельцев, проигнорировавших процедуру ТО. Сам процесс должен быть заснят на видео и фото. Операторов техосмотра станут контролировать Ространснадзор, сообщает «Коммерсант».
Согласно инициативе Минэкономразвития, нововведения должны сделать процесс дорожного движения более безопасным, ведь не секрет, что в настоящее время много водителей просто покупают диагностические карты, не делая ТО. По сведениям союза операторов ТО «Техэксперт», в текущем году число аварий по причине неисправностей автомобилей увеличилось на 16,5%. Новшество подразумевает уголовную ответственность за передачу ложной информации в автоматизированную систему МВД.
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