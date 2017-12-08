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Материалы по теме:

Hyundai Creta в ноябре осталась бестселлером марки в России

Hyundai Creta в ноябре осталась бестселлером марки в России

Как сообщает «Автостат», отечественные дилеры Hyundai в минувшем месяце продали 15 284 автомобиля, что на 3,1% уступает прошлогоднему показателю. По результатам 11 месяцев текущего года продажи Hyundai зафиксированы на уровне 142 881 экземпляра (+8,9%). При этом бестселлером марки по-прежнему признан 

7 декабря 2017, 12:38
Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения сфотографировали автопапарацци на заводе

Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения сфотографировали автопапарацци на заводе

Пока в корпорации Suzuki только собираются представить новую версию внедорожника, автопапарацци смогли сделать на заводе снимки модели без камуфляжа. Как утверждается, на японском предприятии стартовал процесс тестовой сборки автомобиля.
На данный момент компания держит в секрете дату презентации нового Suzuki 

6 декабря 2017, 02:06
«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
Лидером продаж в данной категории оказались автомобили Mercedes-Benz. В нашей стране 

6 декабря 2017, 10:01
Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Через пару лет компания Toyota намерена представить на суд взыскательных автолюбителей кроссовер по цене, как отмечают представители производителя, дешевле C-HR.
Новинку сконструируют на платформе TNGA. В частности, она знакома по моделям C-HR, Prius, Camry. Габариты кроссовера окажутся несколько меньше Toyota 

5 декабря 2017, 12:05
Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

В Минэкономразвития заявили о возможном сокращении пенсий, начисляемых работающим гражданам. Макропрогноз передан для анализа в кабмин. Данную информацию со ссылкой на инсайдеров в Минтруде и Минфине приводят российские агентства.
Как отмечается, согласно базовому прогнозу, уменьшение пенсий осуществят поэтапно: 2018 год 

12 сентября 2017, 10:09
Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

В Минэкономразвития составили ближнесрочный прогноз по стоимости отечественной растительной продукции. По словам специалистов, произойдет сезонное существенное изменение цены составляющих так называемого «борщевого набора».
Речь идет об уменьшении стоимости, которое будет в сентябре. Снижение ценовых показателей в основном затронет овощи и 

22 августа 2017, 09:03
Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить

Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Минэкономразвития, ведомство предложило не штрафовать крупный бизнес за впервые допущенные нарушения. Вместо этого станут выносить предупреждение.
Специалисты министерства поясняют: данную норму будут применять лишь к тем структурам, нарушения которых не нанесли вреда. В 

17 августа 2017, 10:13
Техосмотр автомобиля собираются фиксировать на видео

Техосмотр автомобиля собираются фиксировать на видео

В России вновь может поменяться порядок получения диагностической карты на автомобиль. Федеральное Министерство экономического развития предложило свои поправки, которые предполагается внести в закон о техосмотре автомобилей. Они предусматривают обязательную фото- и видеофиксацию этой процедуры. Таким образом, чиновники решили бороться с 
15 августа 2017, 11:59
Минэкономразвития предложило снимать техосмотр автомобилей на видео

Минэкономразвития предложило снимать техосмотр автомобилей на видео

Съемка технической регистрации транспортного средства может оказаться в РФ обязательной. О такой инициативе заявили в Минэкономразвития. Поправки в закон о техосмотре будут внесены после принятия соответствующего проекта.
Как отмечают российские информагентства со ссылкой на представителей ведомства, разработка документа ведется специально 

11 августа 2017, 09:08
В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
В настоящее время, поясняют эксперты, в регламентах нет требований 

19 июля 2017, 03:25
Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику

Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику

Чтобы автомобилисты не обманывали страховщиков, посещение пунктов техосмотра планируется контролировать при помощи ГЛОНАСС, а сами диагностические карты сделать электронными. Новые инициативы изложены в письме Минпромторга кабмину.
Как отмечают эксперты ведомства, электронная диагностическая карта транспортного средства позволит обрушить серый рынок техосмотра. 

19 мая 2017, 10:22
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