До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.

В настоящее время, поясняют эксперты, в регламентах нет требований …