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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В пятницу, 10 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар. В поселке Управленческий на Красноглинском шоссе загорелся автосервис с кафе. Сообщение поступило в МЧС в 5 часов 17 минут. К месту ЧП направили 12 единиц техники и 49 человек. 
10 февраля 2017, 01:39
В Сызрани все антикафе выставили на продажу

В Сызрани все антикафе выставили на продажу

Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».

Антикафе «Comix-Zone» находится в центре 
9 февраля 2017, 11:26
Первый в мире гаджет-ресторан откроется в феврале в Москве

Первый в мире гаджет-ресторан откроется в феврале в Москве

В этом месяце в Москве откроет свои двери первый в мире гаджет-ресторан. Об этом информирует сайт заведения.
Gadget Studio откроется на Тверской улице. Ресторан предложит своим посетителям меню на планшетах, высокоскоростной бесплатный Wi-Fi и беспроводную зарядку гаджетов. Вместе с тем, 

8 февраля 2017, 12:42
В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского

В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского

Самарцу, подозреваемому в убийстве экс-полицейского, предъявили обвинение. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел в ночь на 8 января в кафе, расположенном на территории Кировского района Самары. Бывший сотрудник правоохранительных органов получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия. Уголовное 
20 января 2017, 12:37
ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в  точках общественного питания российских аэропортов.  В последний раз подобные меры принимались ФАС  четыре года назад.
На существующую проблему высоких цен в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, обратил внимание один из сенаторов 

18 января 2017, 05:39
Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Минпромторг готовит масштабную реформу системы общественного питания в России, пишут федеральные СМИ. Речь идет о повышении обеспеченности граждан посадочными местами в столовых, кафе и ресторанах. Сейчас этот показатель в стране, сетуют в ведомстве, находится на критически низком уровне - менее 

1 декабря 2016, 01:00
В ресторане Hadson во время вручения премии «ТОП-50» загорелась крыша

В ресторане Hadson во время вручения премии «ТОП-50» загорелась крыша

Сегодня, 30 сентября, в ресторане Hadson на Горького, 82 загорелась крыша. ЧП случилось примерно в 21:30 во время церемонии награждения победителей премии «Топ-50 самых знаменитых людей Самары и Тольятти» по версии журнала «Собака».

Как передает портал «Другой город», перед 
30 сентября 2016, 11:42
Московский ресторан попал в ТОП-20 лучших заведений мира

Московский ресторан попал в ТОП-20 лучших заведений мира

Московский White Rabbit попал в список 50 лучших ресторанов планеты. Рейтинг в очередной раз составило авторитетное английское издание The Restaurant Magazine. Как отмечается, заведение российской столицы укрепило свои позиции в рейтинге на пять позиций.
В этой связи также следует отметить: 

14 июня 2016, 01:54
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