В России запущен онлайн-сервис RestoRaids. Он дает возможность отыскать рестораны и бары, где предлагают еду и напитки бесплатно или с очень большой скидкой. На данный момент в российской столице действует около 400 таких предложений.
Например, отмечают эксперты, греческий ресторан Gyros for Heroes, а также сеть фаст-фуда Burger Heroes предлагает бесплатный ужин на двоих для тех, кто сфотографирует и выложит в Сеть снимки заказанных блюд. А ресторан BigRib предлагает бутылку вина в подарок тем, кто посетит заведение в свой день рождения или в течение трех дней после него.
Как сообщается, RestoRaids уже действует в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, сервис запущен и за рубежом, например, в Одессе и Риге.
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