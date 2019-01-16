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Материалы по теме:

В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания  Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы 
4 декабря 2018, 03:55
Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду

Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду

Компания "Самарские коммунальные системы" предупреждает жителей города о новом виде мошенничества. В последние дни по квартирам стали ходить подозрительные личности, якобы для проверки счетчиков горячей и холодной воды. Жильцам они сообщают, что являются подрядчиками СКС, предъявляя некие удостоверения с печатью 

7 ноября 2018, 12:54
В России могут создать мобильную сеть для чиновников

В России могут создать мобильную сеть для чиновников

К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для  "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».  

Предполагается, 
19 сентября 2018, 03:25
Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре

Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 (Октябрьский район) регионального управления МВД и 30-летнего местного жителя. Этих людей обвиняют в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в 2017 году один 
18 июля 2018, 07:58
Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

В последнее время в Самаре активизировались недобросовестные компании, которые занимаются установкой и заменой счетчиков на холодную и горячую воду. Фирмы распространяют листовки, похожие на квитанции, а также звонят абонентам и внушают им, что они срочно должны заменить приборы учета. Нередко 

11 июля 2018, 12:10
Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

С заявлением к сотрудникам полиции обратился сотрудник службы безопасности одного из магазинов Тольятти. Он сообщил о пропаже 69 мобильных телефонов на 1,3 миллиона рублей из торговой точки. Подозреваемая в совершении преступления была задержана через несколько часов.

Оказалось, что гаджеты похитила сотрудница 

17 мая 2018, 01:46
В канун Дня Победы активизируются мошенники

В канун Дня Победы активизируются мошенники

Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая 

7 мая 2018, 08:01
Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».

В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. 
18 апреля 2018, 07:09
Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.

Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по 

22 марта 2018, 11:02
Минкомсвязи решило запретить звонки через Skype, WhatsApp и Viber

Минкомсвязи решило запретить звонки через Skype, WhatsApp и Viber

Минкомсвязи РФ собирается ограничить звонки из сервисов VoIP на стационарные и мобильные номера. 

Уже опубликован проект постановления правительства, согласно которому могут быть запрещены звонки через VoIP-сервисы на территории России. В случае принятия поправок миллионы пользователей Skype, Viber, 
20 мая 2016, 05:33
Motorola вернулась на рынок РФ

Motorola вернулась на рынок РФ

Motorola планирует возвращение на отечественный рынок в самое ближайшее время. Как отмечается, известный бренд, в настоящее время принадлежащий компании Lenovo, запустил российскую версию своего сайта. Посетители этого сайта могут познакомиться с последними новинками телефонов, смартфонов и других гаджетов, предлагаемых этой 
12 февраля 2016, 09:06
Росстат: продажи телевизоров и мобильников в РФ в декабре выросли более чем в 1,5 раза

Росстат: продажи телевизоров и мобильников в РФ в декабре выросли более чем в 1,5 раза

Как свидетельствуют статистические данные, в последнем месяце прошлого года в РФ заметно увеличились продажи телевизоров, телефонов, компьютеров. Из обнародованных Росстатом данных следует: в декабре по сравнению с ноябрем реализация телевизоров в России выросла на 66%, сотовых телефонов – на 62%, 
10 февраля 2016, 09:56
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