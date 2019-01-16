В России участились случаи телефонного мошенничества с последующей кражей денег с банковских карт, предупреждает Региональный общественный центр интернет-технологий. Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка или несуществующей «единой организации по защите от банковских преступлений». Под предлогом отмены незаконных операций они выманивают у жертв реквизиты карт, после чего снимают с них деньги через различные фирмы. Эксперты напоминают, что в 99 процентах случаев преступники не звонят клиентам, а сами дожидаются их звонка. Пользуясь неосведомленностью граждан, они относительно легко получают по телефону нужные им данные. Типичные портреты жертв - пенсионеры и возрастные сотрудники компаний, которые обслуживаются по так называемым зарплатным проектам. Карты для последних оформляет бухгалтерия, передача пластика «на руки» проходит формально, интернетом пожилые люди пользуются редко.
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В Японии закрывается последняя пейджинговая компания
В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы …
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4 декабря 2018, 03:55
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Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду
Компания "Самарские коммунальные системы" предупреждает жителей города о новом виде мошенничества. В последние дни по квартирам стали ходить подозрительные личности, якобы для проверки счетчиков горячей и холодной воды. Жильцам они сообщают, что являются подрядчиками СКС, предъявляя некие удостоверения с печатью …
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7 ноября 2018, 12:54
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В России могут создать мобильную сеть для чиновников
К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».
Предполагается, …
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19 сентября 2018, 03:25
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Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре
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18 июля 2018, 07:58
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Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары
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11 июля 2018, 12:10
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Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти
С заявлением к сотрудникам полиции обратился сотрудник службы безопасности одного из магазинов Тольятти. Он сообщил о пропаже 69 мобильных телефонов на 1,3 миллиона рублей из торговой точки. Подозреваемая в совершении преступления была задержана через несколько часов.
Оказалось, что гаджеты похитила сотрудница …
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17 мая 2018, 01:46
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В канун Дня Победы активизируются мошенники
Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая …
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7 мая 2018, 08:01
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Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу
Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».
В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. …
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18 апреля 2018, 07:09
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Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти
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22 марта 2018, 11:02
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Минкомсвязи решило запретить звонки через Skype, WhatsApp и Viber
Минкомсвязи РФ собирается ограничить звонки из сервисов VoIP на стационарные и мобильные номера.
Уже опубликован проект постановления правительства, согласно которому могут быть запрещены звонки через VoIP-сервисы на территории России. В случае принятия поправок миллионы пользователей Skype, Viber, …
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20 мая 2016, 05:33
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Motorola вернулась на рынок РФ
Motorola планирует возвращение на отечественный рынок в самое ближайшее время. Как отмечается, известный бренд, в настоящее время принадлежащий компании Lenovo, запустил российскую версию своего сайта. Посетители этого сайта могут познакомиться с последними новинками телефонов, смартфонов и других гаджетов, предлагаемых этой …
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12 февраля 2016, 09:06
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Росстат: продажи телевизоров и мобильников в РФ в декабре выросли более чем в 1,5 раза
Как свидетельствуют статистические данные, в последнем месяце прошлого года в РФ заметно увеличились продажи телевизоров, телефонов, компьютеров. Из обнародованных Росстатом данных следует: в декабре по сравнению с ноябрем реализация телевизоров в России выросла на 66%, сотовых телефонов – на 62%, …
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10 февраля 2016, 09:56