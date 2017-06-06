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Материалы по теме:

Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику

Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику

Чтобы автомобилисты не обманывали страховщиков, посещение пунктов техосмотра планируется контролировать при помощи ГЛОНАСС, а сами диагностические карты сделать электронными. Новые инициативы изложены в письме Минпромторга кабмину.
Как отмечают эксперты ведомства, электронная диагностическая карта транспортного средства позволит обрушить серый рынок техосмотра. 

19 мая 2017, 10:22
ГОСТу возвращают статус: В России запускают проверку продуктов на соответствие стандарту

ГОСТу возвращают статус: В России запускают проверку продуктов на соответствие стандарту

С сегодняшнего дня в Российской Федерации стартует проверка соответствия продуктов питания ГОСТам. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на Минпромторг.
Отныне право маркировать продукцию соответствующим знаком могут лишь прошедшие проверку компании. Они попадут в специальный реестр на сайте Росстандарта.
В 

15 мая 2017, 11:20
В России хотят построить больше деревянных домов

В России хотят построить больше деревянных домов

Минпромторг предложил строить в России больше деревянных домов. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, это поможет развитию лесопромышленного комплекса. Чиновник отметил, что в России на долю домов из древесины приходится только 12 процентов от всего жилищного строительства, во многих западных 

27 февраля 2017, 03:17
Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще 

14 февраля 2017, 01:21
Владимир Гутенев: «В перспективе эффект импортозамещения должен отразиться на объеме российского экспорта и уровне зарплат работников промышленности»

Владимир Гутенев: «В перспективе эффект импортозамещения должен отразиться на объеме российского экспорта и уровне зарплат работников промышленности»

Выступая в рамках правительственного часа с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Госдуме, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил, что, несмотря на сложную макроэкономическую и геополитическую ситуацию, ряд отраслей 

21 апреля 2016, 10:15
В Госдуме обсудили ситуацию в российской промышленности

В Госдуме обсудили ситуацию в российской промышленности

Сегодня на заседании Государственной Думы России прошел правительственный час, в рамках которого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отчитался о работе своего министерства. 

Было объявлено, что объемы торговли в России впервые за последние 16 лет упали на 10%. Сжатие потребительского 

20 апреля 2016, 06:01
В Москве обсудили будущее самарского завода «Авиакор»

В Москве обсудили будущее самарского завода «Авиакор»

Эта тема была затронута в ходе встречи главы Минпромторга Дениса Мантурова с депутатами. О чем шла беседа, рассказал первый зампредседателя думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, избранный в Госдуму от Самарской области.

«Меня как 
15 января 2016, 01:24
В России продлили программу поддержки спроса на авторынке

В России продлили программу поддержки спроса на авторынке

Программы поддержки авторынка продлят и в следующем году. Пока решение принято только на первое полугодие, объем финансирования составит 20 млрд рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идет о льготном автокредитовании и лизинге, а также поддержании спроса через программу утилизации 
30 декабря 2015, 02:45
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