Расчеты адресной помощи на приобретение продуктов питания озвучил руководитель Минпромторга Денис Мантуров.
Предполагается, что деньги, которые можно будет потратить исключительно на еду, ежемесячно равными долями станут перечислять на социальные карты системы «Мир». По истечении календарного месяца остаток будет сгорать. Таким образом, чиновники хотят мотивировать бедняков на регулярное приобретение продуктов питания.
Норматив, по мнению главы Минпромторга, в целом, соответствует размерам мер региональной соцподдержки. Старт адресной продовольственной помощи был анонсирован государством на первую половину 2018 года, но однозначной позиции по поводу нововведения до сих пор нет даже в финансово-экономическом блоке правительства. К тому же проблему бедности в стране программа все равно не решит.
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