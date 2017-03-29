Данные Роспотребнадзора говорят о том, что свыше половины продуктов в отечественных торговых точках не соответствует нормам по причине проблем с контролем производителей. Об этом рассказывают Известия.
По информации издания, в прошлом году в процессе проверки 56 тысяч предприятий выяснилось, что 66% производителей нарушали условия производства и хранения продуктов. В свою очередь в Россельхознадзоре отметили, что недобросовестные производители прячут некачественную продукцию перед проверками, а во многих случаях образуют новые юридические лица, чтобы обойти контроль со стороны проверяющих инстанций, поскольку соответствующая информация является открытой.
Отметим, что по существующим нормам Россельхознадзор имеет возможность осуществлять проверки любого хозяйствующего субъекта не чаще чем раз в 3 года. План проверок с датами и наименованиями организаций публикуется на сайте.
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