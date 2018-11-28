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«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
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Материалы по теме:

Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Родственные разборки... В Тольятти местная мэрия пытается взыскать 407 млн рублей с подконтрольного ей же «Спецкомбината ритуальных услуг». С необычным иском городские власти обратились в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, речь идет о задолженности, возникшей в результате использования 
27 ноября 2018, 12:15
Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Общее число граждан России, прошедших процедуру личного банкротства, к ноябрю 2018 года превысило 90 тысяч человек. Вместе с тем потенциальных банкротов в стране насчитывается в девять раз больше. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года под такое 
27 ноября 2018, 10:17
В каких валютах хранить сбережения

В каких валютах хранить сбережения

Один из главных российских финансовых экспертов, ныне председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рекомендует хранить сбережения размером 1-2 млн рублей и меньше в рублях, потому что потом при расчётах и покупках все равно придётся вернуться к российской валюте. Однако суммы 
26 ноября 2018, 11:07
Если покупать доллары, то сейчас!

Если покупать доллары, то сейчас!

В декабре курс доллара, по мнению многих федеральных аналитиков, будет расти. Это связано в первую очередь с тем, что банки накопили слишком мало свободной валюты ($1,5 млрд), чтобы заплатить по внешнему долгу в декабре, который составляет 8 млрд долларов. Значит, 
26 ноября 2018, 09:01
Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК 
24 ноября 2018, 08:15
В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России с начала года сразу на 21 процент, до 29 тысяч человек, увеличилось число злостных неплательщиков за ЖКУ, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Речь идет о гражданах, не погасивших долг за коммуналку по решению суда. Их общая задолженность на 
23 ноября 2018, 11:19
Castorama уходит из России

Castorama уходит из России

Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей 
22 ноября 2018, 12:01
В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за 

18 сентября 2018, 01:11
Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в 
11 сентября 2018, 10:40
Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Ситуация с долгами населения, действительно, серьезная. Причем настолько, что эксперты заговорили о раздувающемся "кредитном пузыре", который рискует лопнуть и привести к кризису банковского сектора уже в ближайшие 2 года. 
 
Итак, по данным экспертов ОНФ, которые сделали расчеты на основании данных 
5 сентября 2018, 06:51
У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может 
2 сентября 2018, 08:42
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