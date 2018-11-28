|
Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков
Родственные разборки... В Тольятти местная мэрия пытается взыскать 407 млн рублей с подконтрольного ей же «Спецкомбината ритуальных услуг». С необычным иском городские власти обратились в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, речь идет о задолженности, возникшей в результате использования …
|
27 ноября 2018, 12:15
|
Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян
|
27 ноября 2018, 10:17
|
В каких валютах хранить сбережения
|
26 ноября 2018, 11:07
|
Если покупать доллары, то сейчас!
|
26 ноября 2018, 09:01
|
Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков
Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК …
|
24 ноября 2018, 08:15
|
В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»
|
23 ноября 2018, 11:19
|
Castorama уходит из России
Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей …
|
22 ноября 2018, 12:01
|
В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за …
|
18 сентября 2018, 01:11
|
Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода
Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в …
|
11 сентября 2018, 10:40
|
Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза
|
5 сентября 2018, 06:51
|
У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг
С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может …
|
2 сентября 2018, 08:42