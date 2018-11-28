В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку» … В России с начала года сразу на 21 процент, до 29 тысяч человек, увеличилось число злостных неплательщиков за ЖКУ, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Речь идет о гражданах, не погасивших долг за коммуналку по решению суда. Их общая задолженность на