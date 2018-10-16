Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40% … В ближайшие месяцы в России ожидается беспрецедентный рост цен на хлебобулочные и макаронные изделия. По прогнозам аналитиков, они подорожают как минимум на 40%. Именно на столько с начала года подорожало зерно. И такого в нашей стране последние 5 лет не