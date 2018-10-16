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ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара
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3 октября 2018, 11:02
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Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?
Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой …
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3 октября 2018, 09:57
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В России подорожали автомобили
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3 октября 2018, 02:50
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Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%
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3 октября 2018, 02:31
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Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным
В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для …
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2 октября 2018, 05:01
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Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
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2 октября 2018, 10:45
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В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»
С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном …
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1 октября 2018, 02:53