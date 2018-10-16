8
37
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

66% жителей страны хранит сбережения в рублях.
3 октября 2018, 11:02
Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой 

3 октября 2018, 09:57
В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили

Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора 
3 октября 2018, 02:50
Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

В ближайшие месяцы в России ожидается беспрецедентный рост цен на хлебобулочные и макаронные изделия. По прогнозам аналитиков, они подорожают как минимум на 40%. Именно на столько с начала года подорожало зерно. И такого в нашей стране последние 5 лет не 
3 октября 2018, 02:31
Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для 
2 октября 2018, 05:01
Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Федеральная налоговая служба с начала года исключила из Единого госреестра юрлиц более 330 тысяч недействующих компаний с недостоверными сведениями, а также внесла 800 тысяч записей в связи с наличием некорректных данных, сообщает ведомство. Мероприятия проводятся в рамках борьбы с так 
2 октября 2018, 10:45
В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном 
1 октября 2018, 02:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх