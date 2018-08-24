|
45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
|
25 августа 2018, 11:15
|
В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское
В России предлагают повысить цены на шампанское, коньяк, а также винодельческую продукцию. По словам специалистов, цена бутылки коньяка не должна составлять менее 500 рублей за бутылку, шампанского – 171 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального …
|
21 августа 2018, 02:47
|
На один день ограничат продажу алкоголя в Сызрани
|
21 августа 2018, 09:53
|
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
|
21 августа 2018, 09:37
|
Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года
В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и …
|
20 августа 2018, 07:56
|
Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене
|
13 августа 2018, 09:18
|
Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
|
10 августа 2018, 07:18
|
Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре
|
12 июля 2018, 02:37
|
В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм
|
10 июля 2018, 11:09
|
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
|
7 мая 2018, 10:25
|
Домашний карась живет у женщины из Октябрьска
|
10 апреля 2018, 09:51
|
Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой
|
25 марта 2018, 12:48
|
В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками
|
28 февраля 2018, 04:05
|
Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов
|
30 января 2018, 08:27