В Сызрани выявлены сразу три случая браконьерства. Причем, все они крайне похожи друг на друга. Браконьеров поймали на ловле налимов с помощью запрещенной снасти, которая в простонародье именуется «метлой».

"Эта снасть является орудием массового истребления рыбы, а налима ей ловят один …