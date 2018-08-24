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45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

Большинство жителей Самары считают, что в старости можно жить на доход от сдачи в аренду квартиры, но не верят, что смогут заработать на такое жильё. Примерно тысячу жителей города в возрасте от 18 до 45 лет опросили специалисты портала N1.RU 
25 августа 2018, 11:15
В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское

В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское

В России предлагают повысить цены на шампанское, коньяк, а также винодельческую продукцию. По словам специалистов, цена бутылки коньяка не должна составлять менее 500 рублей за бутылку, шампанского – 171 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального 
21 августа 2018, 02:47
На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

В День города в Сызрани ограничат торговлю алкоголем. Напомним, что праздник будут отмечать уже 2 сентября, Сызрани исполнится 335 лет. Накануне этого дня местные власти определят границы зоны ограничения продажи спиртного, а за два часа до начала мероприятия все площадки 
21 августа 2018, 09:53
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас 
21 августа 2018, 09:37
Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и 
20 августа 2018, 07:56
Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании путевок в Турцию, несмотря на ослабление лиры. Это связано с тем, что расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах, курс которого растет по отношению к рублю, поясняют в АТОР. В ведомстве ожидают, что цены 

13 августа 2018, 09:18
Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина

Не так давно агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран по доступности бензина. При этом речь шла не об абсолютной его стоимости, а о количестве топлива, которое граждане могут приобрести на среднюю зарплату. И если по цене литра Россия вошла в ТОП-10 
10 августа 2018, 07:18
Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Специалисты «Avito Недвижимость» проанализировали текущее состояние рынка краткосрочной аренды жилья в Самаре. После того, как 7 июля в городе прошел последний матч чемпионата мира по футболу, он упал по всем показателям: по сравнению с началом мундиаля цена упала на 55%, 

12 июля 2018, 02:37
В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм

В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм

В селе Бариновка Самарской области известному ведущему передачи о рыбалке Павелу Неболсину удалось выловить карпа весом 20 килограмм. Фото огромной рыбы он выложил в "Инстаграме". Такой большой карп попался на крючок в первый же день съемок новой серии. Кроме этого 

10 июля 2018, 11:09
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
Домашний карась живет у женщины из Октябрьска

Домашний карась живет у женщины из Октябрьска

Необычный питомец живет у жительницы Октябрьска. Три года назад Тамара Ивановна завела карася. Она купила трех рыб на местном рынке 1 мая. Две из них погибли сразу. Третью она выпустила в таз с водой. Там карась прожил три месяца и 
10 апреля 2018, 09:51
Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Прогулка на рыбалку за компанию с сыном обернулась невиданным уловом для 68-летней британки Сью Элкок. Женщина приехала к нему в Австралию, и родственники решили отправиться на море.

Забросив леску, пенсионерка почувствовала сильный рывок. Уже тогда она поняла, что ей 
25 марта 2018, 12:48
В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самарской области вдвое увеличат штрафы за продажу раков и рыбы в несанкционированных местах. Теперь для рядовых граждан максимальное наказание составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 30 тысяч, для юридических – 45 тысяч рублей.

За повторную торговлю санкции ужесточат 

28 февраля 2018, 04:05
Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов

Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов

В Сызрани выявлены сразу три случая браконьерства. Причем, все они крайне похожи друг на друга. Браконьеров поймали на ловле налимов с помощью запрещенной снасти, которая в простонародье именуется «метлой».

"Эта снасть является орудием массового истребления рыбы, а налима ей ловят один 

30 января 2018, 08:27
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