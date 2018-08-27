Три детсада с яслями построят в Самаре В городской бюджет Самары были внесены изменения. Депутаты перераспределили 19,5 миллиона рублей, заложенных на 2018 год, и 4,3 миллиона, запланированных на 2019 год. Эти средства направили на строительство трех детсадов в областном центре. Без этих корректировок было бы невозможно рассчитывать …