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Три детсада с яслями построят в Самаре
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13 апреля 2018, 12:51
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9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места
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7 февраля 2018, 08:44
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В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза
В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под …
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29 ноября 2017, 09:04
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В России разработали профстандарт для нянь
Профессиональный стандарт для помощников воспитателей детских садов и частных нянь представили по инициативе экспертного совета при кабмине, сообщают «Известия». Минтруд рассмотрит его уже в этом месяце.
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13 сентября 2017, 09:26
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Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах
Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
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21 июля 2017, 05:23
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В Самаре обсудили итоги года по патриотическому воспитанию
Итоги года по патриотическому воспитанию юных самарцев в эту среду подвели на заседании Координационного совета в городской думе.
От парада Победы до Парада Памяти. 2016 год запомнится большим количеством масштабных патриотических мероприятий. Здесь и празднование годовщины российско-болгарской дружбы, и 55-летие …
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30 ноября 2016, 11:33
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В Самаре выявили неэффективные расходы в центре патриотического воспитания
«Агентство по реализации молодежной политики» и «Областной центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе» неэффективно потратили более 2,5 миллионов рублей. К такому выводу пришел самарский Госфинконтроль. Проверяющие обратили внимание на одинаковую штатную численность учреждений, при том, что большая …
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2 августа 2016, 02:10
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Ученые: Занятия математикой перед сном ускоряют развитие ребенка
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11 октября 2015, 12:09