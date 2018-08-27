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Материалы по теме:

Три детсада с яслями построят в Самаре

Три детсада с яслями построят в Самаре

В городской бюджет Самары были внесены изменения. Депутаты перераспределили 19,5 миллиона рублей, заложенных на 2018 год, и 4,3 миллиона, запланированных на 2019 год. Эти средства направили на строительство трех детсадов в областном центре. Без этих корректировок было бы невозможно рассчитывать 

13 апреля 2018, 12:51
9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Всем родителям дошколят, которые еще не встали на очередь, необходимо немедленно отправиться в ближайший МФЦ, и сделать это. Тем же, кто уже записан, рекомендуется 
7 февраля 2018, 08:44
В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под 

29 ноября 2017, 09:04
В России разработали профстандарт для нянь

В России разработали профстандарт для нянь

Профессиональный стандарт для помощников воспитателей детских садов и частных нянь представили по инициативе экспертного совета при кабмине, сообщают «Известия». Минтруд рассмотрит его уже в этом месяце.
По мнению многочисленных экспертов, сегодня люди, несущие ответственность за малышей и работающие нянями, не 

13 сентября 2017, 09:26
Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах

Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах

Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
В нормативных актах этого штата прописан специфический вид наказания в виде «намеренного причинения физической 

21 июля 2017, 05:23
В Самаре обсудили итоги года по патриотическому воспитанию

В Самаре обсудили итоги года по патриотическому воспитанию

Итоги года по патриотическому воспитанию юных самарцев в эту среду подвели на заседании Координационного совета в городской думе.
От парада Победы до Парада Памяти. 2016 год запомнится большим количеством масштабных патриотических мероприятий. Здесь и празднование годовщины российско-болгарской дружбы, и 55-летие 
30 ноября 2016, 11:33
В Самаре выявили неэффективные расходы в центре патриотического воспитания

В Самаре выявили неэффективные расходы в центре патриотического воспитания

«Агентство по реализации молодежной политики» и «Областной центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе» неэффективно потратили более 2,5 миллионов рублей. К такому выводу пришел самарский Госфинконтроль. Проверяющие обратили внимание на одинаковую штатную численность учреждений, при том, что большая 

2 августа 2016, 02:10
Ученые: Занятия математикой перед сном ускоряют развитие ребенка

Ученые: Занятия математикой перед сном ускоряют развитие ребенка

Группа психологов из университета Калифорнии (США) заявила, что занятия математикой непосредственно перед засыпанием ребенка в несколько раз ускоряют его умственное развитие. В связи с этим специалисты рекомендуют родителям не только читать на ночь ребенку сказки, но и решать несколько несложных 
11 октября 2015, 12:09
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