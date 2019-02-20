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Материалы по теме:

Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция занялась поисками необычной «потеряшки». 16 февраля стало известно о том, что у жителя района Остер Линдет в Южном Ютланде сбежал домашний кенгуру. Правоохранители просят местных жителей, встретивших животное, сообщить о нем компетентным органам. Это точно будет именно сбежавший 
18 февраля 2019, 01:49
В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

Полицейские проверяют обстоятельства ночной аварии в Самаре, в которой двое мужчин получили тяжелые травмы. В ночь на воскресенье, 17 февраля, около дома № 161 по улице Авроры автомобилист сбил двух пешеходов, которые стояли на обочине, и врезался в пару припаркованных 
18 февраля 2019, 08:27
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.

Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции 

14 февраля 2019, 11:50
В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров 
19 октября 2018, 10:20
Самарские вытрезвители стали работать в усиленном режиме

Самарские вытрезвители стали работать в усиленном режиме

В Самаре на треть увеличилось число горожан, которые время от времени оказываются в вытрезвителях, организованных на базе наркодиспансеров. Ежемесячно туда доставляют почти сотню человек. Там же проходят медицинское освидетельствование водители, которых сотрудники ГИБДД заподозрили в употреблении алкоголя.
Подразделение Самарского наркологического 

3 мая 2017, 05:37
В Самаре открылись два новых вытрезвителя

В Самаре открылись два новых вытрезвителя

В каждом из них предусмотрено по 10 мест для размещения пьяных горожан. Современные вытрезвители значительно отличаются от тех, которые действовали в губернии с советских времен до 2010 года. Теперь это учреждения, подконтрольные Минздраву РФ, а не системе МВД. Размещение в 
12 ноября 2015, 04:19
В Самарской области число вытрезвителей увеличат до шести

В Самарской области число вытрезвителей увеличат до шести

В 63-м регионе откроют ещё три новых вытрезвителя. Два специализированных медицинских пункта появятся в Самаре – один в горбольнице №7, другой  - в больнице имени Пирогова. Третье учреждение разместят в Сызрани на территории наркодиспансера, сообщили в ГУ МВД России по 
12 октября 2015, 03:58
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