В России могут снова появиться вытрезвители, куда на некоторое время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступила одна из парламентских фракций. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом любителям "выпить лишнего" придется оплатить там свое пребывание. В России вытрезвители упразднили 8 лет назад. Сегодня с пьяными людьми на улицах работает либо полиция, либо скорая помощь. В Минздраве считают, что реанимация проекта позволит предотвращать преступления, а также обеспечить сохранность жизни россиян. Медики отмечают, что подвыпившие граждане больше всего нуждаются в медпомощи.
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