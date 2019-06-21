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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО

Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО

21 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился с рабочей поездкой в Уфу. Глава региона принимает участие в работе совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе. Основная тема обсуждения – вопросы экологии.

Перед началом заседания Дмитрий Азаров встретился со 

21 июня 2019, 05:05
Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
18 июня 2019, 10:23
В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС.

Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после 
17 июня 2019, 03:18
Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.

Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения 
29 июня 2018, 03:41
В блогах: чем обернется заварка мусоропроводов в многоэтажках?

В блогах: чем обернется заварка мусоропроводов в многоэтажках?

Самарец Антон Черепок высказался в "Фейсбуке" против инициативы Минприроды заварить в многоэтажках мусоропроводы, так как они противоречат раздельному сбору мусора. "Знали бы вы, какие битвы у нас разгораются по этому пустяковому поводу, - пишет автор. - В нашем доме 
15 января 2018, 11:17
Минприроды РФ утвердило новую редакцию Красной книги

Минприроды РФ утвердило новую редакцию Красной книги

Впервые с 1998 года Минприроды России приняло новый вариант Красной книги, где перечислены редкие и исчезающие виды представителей животного мира. Об этом сегодня проинформировал журналистов один из руководителей ведомства Игорь Давыдов.
Перечень утвержден в последние дни Года экологии, отмечает РИА 

27 декабря 2017, 01:09
В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз

В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз

Масштабный проект по очистке Волги даст возможность уменьшить степень загрязнения воды в 9 раз. Эту работу собираются закончить к 2025 году, рассказал руководитель Минприроды Сергей Донской.
По его словам, запланированный суммарный объем затрат на все мероприятия - свыше 254 миллиардов 

27 ноября 2017, 04:51
Нечем дышать: В Минприроды назвали города с самым грязным воздухом

Нечем дышать: В Минприроды назвали города с самым грязным воздухом

По словам экспертов, хуже всего с атмосферой в настоящее время обстоят дела в Алтайском крае, а также Кемеровской и Иркутской областях. Результаты соответствующего исследования обнародовало Минприроды.
Результаты анализа ситуации оказались в целом неутешительными. С 2014 года воздух в Российской Федерации 

21 сентября 2017, 09:10
Госдеп США: К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы

Госдеп США: К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Кэтрин Новелли выразила обеспокоенность по поводу загрязнения воды и глобального потепления. По ее словам, уже к 2050 году пластика в мировом океане станет больше, чем рыбы. При этом рыба является основным источником протеина для 50% жителей 

15 сентября 2016, 10:58
Ученые доказали, что пищевой пластик может повышать риск рака груди

Ученые доказали, что пищевой пластик может повышать риск рака груди

 Американские специалисты из Университета Тафтса сделали вывод, что пищевой пластик может послужить причиной возникновения рака груди. В пластиковой таре, объясняют ученые, присутствует бисфеноле-А (BPA) - элемент, действующий на эндокринную систему. Он без особого труда проникает в еду или воду, которые 
6 апреля 2016, 11:09
Японские ученые открыли бактерии, питающиеся пластиковой посудой

Японские ученые открыли бактерии, питающиеся пластиковой посудой

Специалисты из Страны восходящего солнца открыли уникальную бактерию Ideonella sakaiensis 201-F6. Как утверждается, она питается пластиком. Ученые поясняют: обнаруженные микроорганизмы практически используют полиэтилентерефталат в своем углеродном и энергетическом обмене. Сотрудники Университета Кэйо обнаружили эти бактерии при исследовании вод океана. Бактерии 
11 марта 2016, 04:36
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