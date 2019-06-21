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Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО
21 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился с рабочей поездкой в Уфу. Глава региона принимает участие в работе совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе. Основная тема обсуждения – вопросы экологии.
Перед началом заседания Дмитрий Азаров встретился со …
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21 июня 2019, 05:05
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей
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18 июня 2019, 10:23
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В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами
Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС.
Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после …
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17 июня 2019, 03:18
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Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик
Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.
Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения …
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29 июня 2018, 03:41
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В блогах: чем обернется заварка мусоропроводов в многоэтажках?
Самарец Антон Черепок высказался в "Фейсбуке" против инициативы Минприроды заварить в многоэтажках мусоропроводы, так как они противоречат раздельному сбору мусора. "Знали бы вы, какие битвы у нас разгораются по этому пустяковому поводу, - пишет автор. - В нашем доме …
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15 января 2018, 11:17
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Минприроды РФ утвердило новую редакцию Красной книги
Впервые с 1998 года Минприроды России приняло новый вариант Красной книги, где перечислены редкие и исчезающие виды представителей животного мира. Об этом сегодня проинформировал журналистов один из руководителей ведомства Игорь Давыдов.
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27 декабря 2017, 01:09
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В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз
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27 ноября 2017, 04:51
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Нечем дышать: В Минприроды назвали города с самым грязным воздухом
По словам экспертов, хуже всего с атмосферой в настоящее время обстоят дела в Алтайском крае, а также Кемеровской и Иркутской областях. Результаты соответствующего исследования обнародовало Минприроды.
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21 сентября 2017, 09:10
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Госдеп США: К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы
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15 сентября 2016, 10:58
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Ученые доказали, что пищевой пластик может повышать риск рака груди
Американские специалисты из Университета Тафтса сделали вывод, что пищевой пластик может послужить причиной возникновения рака груди. В пластиковой таре, объясняют ученые, присутствует бисфеноле-А (BPA) - элемент, действующий на эндокринную систему. Он без особого труда проникает в еду или воду, которые …
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6 апреля 2016, 11:09
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Японские ученые открыли бактерии, питающиеся пластиковой посудой
Специалисты из Страны восходящего солнца открыли уникальную бактерию Ideonella sakaiensis 201-F6. Как утверждается, она питается пластиком. Ученые поясняют: обнаруженные микроорганизмы практически используют полиэтилентерефталат в своем углеродном и энергетическом обмене. Сотрудники Университета Кэйо обнаружили эти бактерии при исследовании вод океана. Бактерии …
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11 марта 2016, 04:36
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