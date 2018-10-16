Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек Городские власти Тольятти озаботились проблемой содержания в многоэтажках домашних животных. Городская дума утвердила свод правил по благоустройству, одна из его глав касается домашних питомцев. Будут или нет соблюдать его тольяттинцы - это вопрос, но им точно придется смириться с перспективой …