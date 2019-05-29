В России вдобавок к материнскому может появиться и отцовский капитал. Выплачивать пособие семьям, где родится третий ребёнок, предложила комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. При этом все дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а их родители состоять в официально зарегистрированном браке. Выплата для отцов будет сопоставима с размером маткапитала - с 2017 года это 453 тысячи рублей. В палате считают, что новелла поможет достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, который прописан в нацпроекте «Демография» - двое детей на одну женщину к 2024 году.
|
С чего начинается здоровье будущих мам и новорожденных?
|
4 апреля 2019, 02:27
|
Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов
Россия намерена выйти из демографического кризиса за счёт мигрантов. В администрации президента сформировали структуру, призванную обеспечить переселение в страну людей из сопредельных государств. Цель - в ближайшие 6 лет сделать новыми россиянами до 10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются …
|
14 марта 2019, 10:03
|
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
|
27 февраля 2019, 09:38
|
Численность населения Самарской области сокращается
|
26 февраля 2019, 02:45
|
В Самарской области опережающими темпами идет старение населения
|
13 марта 2017, 06:25
|
Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет
|
23 июня 2016, 02:36
|
Китайцам разрешили рожать второго ребенка
|
29 октября 2015, 04:37
|
В России предложили выплачивать отцовский капитал за детей на стороне
|
22 октября 2014, 03:10
Мы Вам перезвоним!