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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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С чего начинается здоровье будущих мам и новорожденных?

С чего начинается здоровье будущих мам и новорожденных?

Как и во всей России, демографическая проблема остаётся актуальной и в Самарской области. В 2018 году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек – родились 33 тысячи, умерли – около 43-х. Специалисты выделяют две причины, по которым сложилась данная 
4 апреля 2019, 02:27
Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов

Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов

Россия намерена выйти из демографического кризиса за счёт мигрантов. В администрации президента сформировали структуру, призванную обеспечить переселение в страну людей из сопредельных государств. Цель - в ближайшие 6 лет сделать новыми россиянами до 10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются 
14 марта 2019, 10:03
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
Численность населения Самарской области сокращается

Численность населения Самарской области сокращается

Численность населения в Самарской области уменьшилась почти на 10 тысяч человек, говорится в отчете Самарастата. В регионе в прошлом году родились 33 тысячи человек, умерли - около 43-х. Количество родившихся по сравнению с 2017-м сократилось на 1,5 тысячи, или на 

26 февраля 2019, 02:45
В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

Причем, опережающими темпами не только по сравнению со всей Россией, но в ПФО. По информации минздрава губернии, за последние 5 лет удельный вес населения старше трудоспособного возраста вырос на 10,5%. Кроме того, за пятилетку на 7,6% уменьшился удельный вес фертильных 

13 марта 2017, 06:25
Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

По данным Самарастата стабильная убыль населения наблюдается в губернии с 1996 года. Тогда в регионе проживали 3 миллиона 306 тысяч человек. Сейчас - 3 миллиона 206 тысяч. В частности, на 80 тысяч сократилось число городских жителей.
Рождаемость не превышает смертность 

23 июня 2016, 02:36
Китайцам разрешили рожать второго ребенка

Китайцам разрешили рожать второго ребенка

В Поднебесной теперь семьям официально разрешено рожать более одного ребенка. Постановление на этот счет было подписано лидерами компартии. Программа, в рамках которой декларировалось право одной семейной пары лишь на одного ребенка, действовала более 35 лет и была призвана снизить численность 
29 октября 2015, 04:37
В России предложили выплачивать отцовский капитал за детей на стороне

В России предложили выплачивать отцовский капитал за детей на стороне

Депутаты из ЛДПР предложили ввести в стране отцовский капитал для мужчин, имеющих несколько детей от разных женщин. Законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму.

По словам его авторов, у многих мужчин есть несколько детей от разных женщин, каждая из которых по 

22 октября 2014, 03:10
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