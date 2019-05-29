Депутаты из ЛДПР предложили ввести в стране отцовский капитал для мужчин, имеющих несколько детей от разных женщин. Законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму.

По словам его авторов, у многих мужчин есть несколько детей от разных женщин, каждая из которых по …