Центр разработки национальной алкогольной политики инициировал появление законопроекта о запрете на демонстрацию сцен распития алкоголя по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на письмо ЦРНАП главе кабинета министров.
Как говорится в документе, телевизионщикам не следует демонстрировать употребление спиртного «в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах». Специалисты Центра считают, что в большинстве случаев это можно воспринимать как скрытую рекламу, а точнее стимулирование (маркетинг) приобретения подобной продукции.
Авторы инициативы просят поручить ряду ведомств обсудить их идею. Специалисты убеждены, что новшество позволит уменьшить масштабы потребления спиртного в Российской Федерации.
|
В России предложили ввести налог на малодетность
В России собираются давать дополнительные льготы многодетным семьям, а параллельно ввести налог на малодетность. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на документ, разработанный Институтом демографии и направленный президенту.
|
10 мая 2017, 10:32
|
Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах
В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
|
5 мая 2017, 02:06
|
Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов
Роспотребнадзор выступил с предложением ввести административное наказание за создание препятствий для социально уязвимых категорий граждан при приобретении товаров и услуг. Речь в данном случае ведется об инвалидах, пенсионерах, детях, информируют "Известия".
|
5 мая 2017, 09:21
|
С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО
В Минкомсвязи появилась идея обязать госкомпании, приобретающие зарубежное программное обеспечение, платить компенсацию при наличии у такой программы отечественного аналога. Эти деньги могут направляться в Фонд развития информационных технологий.
|
4 мая 2017, 02:25
|
В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь
|
2 мая 2017, 04:32
|
В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
|
2 мая 2017, 11:19
|
Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину
В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.
По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. …
|
28 апреля 2017, 12:56
|
Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток
Специалисты из Канады установили, что смесь алкоголя и энергетических напитков причиняет наиболее серьезный вред здоровью. По словам специалистов, коктейли с энергетиками резко увеличивают количество сердечных сокращений.
|
24 апреля 2017, 09:27
|
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой
В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
|
12 апреля 2017, 12:12
|
Россияне назвали телевидение главным источником новостей - ВЦИОМ
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения говорят, что телевидение для жителей нашей страны остается основным источником информации. При этом исследователи отметили, что его популярность несколько снижается.
|
13 января 2017, 12:31
|
Финал всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартует сегодня в Тольятти
Финал самого престижного в России конкурса профессионального мастерства «ТЭФИ-Регион» стартует сегодня в Тольятти. Впервые за всю историю форум телевидения проводится не в столице субъекта федерации и на базе высшего учебного заведения - в Тольяттинском государственном университете. Основное направление конкурса в …
|
31 октября 2016, 03:15
|
Россияне стали реже подключать платное ТВ
Компания Telecom Daily провела исследование, показавшее существенное замедление роста числа пользователей платного ТВ. Согласно полученным данным, этот показатель за третий квартал текущего года увеличился лишь на неполный процент и составил 40,43 миллиона абонентов. Рост за год - 4,4 процента. Эксперты …
|
24 октября 2016, 12:28