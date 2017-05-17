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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В России предложили ввести налог на малодетность

В России предложили ввести налог на малодетность

В России собираются давать дополнительные льготы многодетным семьям, а параллельно ввести налог на малодетность. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на документ, разработанный Институтом демографии и направленный президенту.
По сведениям издания, в законопроекте предлагается приравнять деятельность по воспитанию детей к 

10 мая 2017, 10:32
Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
Авторами  инициативы выступили депутаты Госсовета Удмуртии, которые хотят повторить похожий австрийский опыт. Запрет предлагается наложить 

5 мая 2017, 02:06
Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Роспотребнадзор выступил с предложением ввести административное наказание за создание препятствий для социально уязвимых категорий граждан при приобретении товаров и услуг. Речь в данном случае ведется об инвалидах, пенсионерах, детях, информируют "Известия".
По сведениям газеты, поводом для инициативы послужил скандал с 

5 мая 2017, 09:21
С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

В Минкомсвязи появилась идея обязать госкомпании, приобретающие зарубежное программное обеспечение, платить компенсацию при наличии у такой программы отечественного аналога. Эти деньги могут направляться в Фонд развития информационных технологий.
Как сообщает глава ведомства Николай Никифоров, высказывалось предложение, что такой платеж должен 

4 мая 2017, 02:25
В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь

В Самаре продавец начал резать покупателя, чтобы не продавать ему алкоголь

Самарская полиция расследует уголовное дело о поножовщине в магазине на 6-й просеке. Оттуда в одну из больниц доставили 26-летнего парня с ножевым ранением.

По версии полицейских, пострадавшего ранил ножом 39-летний продавец торговой точки. Молодой человек вместе с приятелями пришел за выпивкой. 

2 мая 2017, 04:32
В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ

В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
По словам чиновника, основная суть вопроса состоит «не в борьбе с употреблением алкоголя», а в «употреблении некачественного алкоголя». По 

2 мая 2017, 11:19
Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.

По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. 

28 апреля 2017, 12:56
Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Специалисты из Канады установили, что смесь алкоголя и энергетических напитков причиняет наиболее серьезный вред здоровью. По словам специалистов, коктейли с энергетиками резко увеличивают количество сердечных сокращений.
Вместе с тем, говорят авторы исследования, при употреблении таких напитков резко возрастает риск получения 

24 апреля 2017, 09:27
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, 

12 апреля 2017, 12:12
Россияне назвали телевидение главным источником новостей - ВЦИОМ

Россияне назвали телевидение главным источником новостей - ВЦИОМ

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения говорят, что телевидение для жителей нашей страны остается основным источником информации. При этом исследователи отметили, что его популярность несколько снижается.
По утверждению экспертов Фонда, за последний год популярность телевидения снизилась 5%. Впрочем, информацию из 

13 января 2017, 12:31
Финал всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартует сегодня в Тольятти

Финал всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартует сегодня в Тольятти

Финал самого престижного в России конкурса профессионального мастерства «ТЭФИ-Регион» стартует сегодня в Тольятти. Впервые за всю историю форум телевидения проводится не в столице субъекта федерации и на базе высшего учебного заведения - в Тольяттинском государственном университете. Основное направление конкурса в 

31 октября 2016, 03:15
Россияне стали реже подключать платное ТВ

Россияне стали реже подключать платное ТВ

Компания Telecom Daily провела исследование, показавшее существенное замедление роста числа пользователей платного ТВ.  Согласно полученным данным, этот показатель за третий квартал текущего года увеличился лишь на неполный процент и составил 40,43 миллиона абонентов.  Рост за год - 4,4 процента. Эксперты 

24 октября 2016, 12:28
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