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Заправщик для ракет
Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали …
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14 февраля 2019, 10:53
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Вернут ли уличную торговлю в России?
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13 февраля 2019, 12:30
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Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции
Двух сотрудников тольяттинского департамента по управлению имуществом антимонопольщики оштрафовали за нарушение требований Закона "О защите конкуренции". Руководителя ведомства и его зама уличили в безвозмездной передаче нежилых помещений, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. По закону, это можно делать только …
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7 февраля 2019, 07:58
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В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»
В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад …
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6 февраля 2019, 02:09
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Маслосырзавод "Кошкинский" - банкрот
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом маслосырзавод "Кошкинский". В компании введено конкурсное производство. Инициаторами процедуры выступили непосредственно ее владельцы из фирмы "Алев". Согласно материалам дела, задолженность маслосырзавода перед кредиторами, работниками и налоговой службой достигает 3 млрд 400 млн рублей. По …
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6 февраля 2019, 08:31
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Россияне массово пересаживаются на кроссоверы
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1 февраля 2019, 08:50
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В Самарской области построят первый в России завод по производству медицинских перчаток
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1 февраля 2019, 08:21
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Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин
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11 января 2019, 08:53
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Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%
Сотрудники Управления федеральной антимонопольной службы Самарской области провели мониторинг цен на топливо на сетевых автозаправках. Напомним, что 9 января губернатор Дмитрий Азаров и руководитель УФАС Леонид Пак договорились, что результаты анализа будут оперативно доводиться до регионального правительства и всех заинтересованных …
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11 января 2019, 08:06
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«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
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10 января 2019, 09:04
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В России снова подорожает бензин?
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30 ноября 2018, 10:21
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Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России
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18 сентября 2018, 10:25
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АвтоВАЗ получил прибыль
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28 апреля 2018, 07:51
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Прибыль ТоАЗа упала
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27 марта 2018, 05:04
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Под вторым реактором станции «Фукусима-1» нашли расплавленное ядерное топливо
19 января стало известно о том, что под вторым реактором аварийной станции «Фукусима-1» обнаружено расплавленное ядерное топливо. Радиоактивная находка попалась на глаза специалистов во время обследования внутренней части энергоблока, сообщает ТАСС.
По словам руководства компании-оператора станции Tokyo Electric …
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19 января 2018, 10:39
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50 рублей за литр 95-го
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27 ноября 2017, 06:31
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АвтоВАЗ надеется на прибыль
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14 ноября 2017, 05:22
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