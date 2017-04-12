Российские специалисты при участии коллег из КНР создали технологию по извлечению золота из руды, сделав ее дешевле почти в два раза. Концентрация извлекаемого металла составляет 85-90%, фактически достигая мировых аналогов с гораздо более высокой себестоимостью.
Речь идет о технологии получения драгметалла, дающей возможность существенно снизить общие расходы. Изначально при запуске проекта во главу угла ставилось извлечение максимального количества золота из руды и уменьшение стоимости унции.
По словам экспертов, сегодня в разных странах есть весьма эффективные соответствующие технологии, но они весьма дорогостоящие. А последняя разработка выгодно отличается от всех ранее созданных.
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