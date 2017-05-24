Эксперты Объединенного кредитного бюро оценили потери финансово-кредитных учреждений от действий потенциальных мошенников. Так называемыми плохими кредитами считаются те, по которым не было проведено ни одного платежа на протяжении 4 месяцев с момента выдачи.
В общей сложности таких кредитов в прошлом году было выдано свыше 334 тысяч, или 1,3% от общего количества. Абсолютные потери банков превысили 13,7 млрд рублей. По сравнению с 2015-м рост плохих кредитов составил более 30%, а объемы потерь поднялись всего на 1%. Это объясняется тем, что средний размер таких невозвратных кредитов уменьшился - с 54 до 41 тысячи рублей.
Наибольшие финансовые потери в абсолютном выражении отмечены в ЦФО - 3,4 млрд рублей. А самое большое число плохих кредитов было выдано в ПФО: 76 тыс., или 1,4% от общего объема. По словам ряда экспертов, тенденция роста объемов кредитного мошенничества может объясняться в том числе восстановлением кредитной активности граждан.
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