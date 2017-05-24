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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке

Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в РФ в ближайшие три года могут снизиться до 6-7% годовых при условии сохранения уровня инфляции в 4%. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных банкиров.
При этом в ближайшем будущем граждане России не смогут 

22 мая 2017, 12:26
В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В Госдуме предлагают снизить штрафы за просрочку по кредитам

В закон «О потребительском кредите» депутаты Госдумы могут внести существенные поправки. Разработан законопроект, который подразумевает заметные послабления для россиян, имеющих перед банком кредитные обязательства.
По мнению авторов инициативы, в сегодняшней экономической ситуации нужно защитить заемщиков, расширив их права. В частности, 

18 мая 2017, 02:19
Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей

Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей

Перед служителями Фемиды предстанет менеджер банка. Женщину обвиняют в мошенничестве.
Как сообщается, прошлой весной правоохранители стали получать сигналы от жителей Пестравского района, что к ним на телефоны приходят сообщения по поводу просроченных платежей по кредитам. Часть граждан утверждала, что займов 

17 мая 2017, 10:25
По домам самарцев ходят мошенники c «газоанализаторами»

По домам самарцев ходят мошенники c «газоанализаторами»

В губернии активизировались мошенники. Как сообщают региональные СМИ, злоумышленники ходят по квартирам, представляясь сотрудниками газовой службы.
Они навязывают гражданам приобретение «газоанализатора», который якобы должны установить все потребители газа. Нередко предлагаемые приборы не являются газоанализаторами и реагируют на многие вещества в 

15 мая 2017, 10:29
Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

В самарском областном арбитраже рассмотрят иски к Виктору Развееву, бывшему акционеру банка «Приоритет» и экс-президенту ФК «Крылья Советов». Банк требует от него в счет погашения долгов 133 миллиона рублей, налоговики – еще более 31 миллиона.

Как уже сообщала 
4 мая 2017, 02:20
Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Официальный сайт правовой информации разместил утвержденный президентом закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание посредством карты «Мир». Теперь финансово-кредитные учреждения будут обязаны принимать «Мир» во всех устройствах, которые проводят расчет с использованием платежных карт, с 1 июля.
Как 

2 мая 2017, 09:28
Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Банки в РФ могут уменьшить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это оказалось возможным вследствие низкого роста просроченной задолженности, отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро.
Как информируют «Известия», в 1-м квартале рост просроченной задолженности был лишь 1%. В 2016 

27 апреля 2017, 11:23
В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов

В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов

В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они
делают рекламу своих услуг максимально похожей на официальные извещения коммунальных служб. Чаще всего на их 

29 марта 2017, 11:46
В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, 
17 февраля 2017, 08:15
Мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн. рублей

Мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн. рублей

В 2016 году мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн рублей, заявили в Центральном Банке России. В 2015-м этот показатель был на 70 млн рублей больше. Удельный вес мошеннических транзакций по картам составляет 2 случая на каждые 10 

15 февраля 2017, 12:46
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