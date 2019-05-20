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121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ
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22 мая 2019, 11:43
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В Тольятти эвакуировали учеников и сотрудников школы № 28
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15 мая 2019, 12:13
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В Самаре 1 сентября собираются открыть школу № 46, где обрушился потолок
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14 мая 2019, 10:38
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В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки
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14 мая 2019, 10:05
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Подмена личности: В Самарской области школьник 3 раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека
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13 апреля 2019, 03:07
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В блогах. Мэрия: самарские родители не обязаны платить за охрану в школе
Гордепартамент образования мэрии Самары заявил в «Твиттере», что самарские родители не обязаны платить за охрану в школе. Если же руководство учебного учреждения заставляет собирать деньги, это нарушение закона. «Все основывается на принципе добровольности. Если он нарушен, то родители имеют …
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4 апреля 2019, 02:44
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Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории?
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3 апреля 2019, 02:09
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В Самарской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ
В Самарской области стартовал досрочный период проведения единых госэкзаменов. Сдать их заранее планируют более 300 учащихся. Первыми пройдут ЕГЭ по географии и литературе. Результаты станут известны соответственно 1-2 апреля. 22 марта выпускники сдадут русский язык, затем и остальные предметы. Досрочный …
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21 марта 2019, 08:53
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Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе
Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
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15 ноября 2017, 05:10
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Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки
Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
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20 октября 2017, 01:15
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На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами
Черника способствует краткосрочному стимулированию мозговой активности. Такой вывод сделали ученые из Университета Рединга после продолжительных исследований.
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16 октября 2017, 02:12
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