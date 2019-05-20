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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ

121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ

121 выпускник в Самарской области в этом году не допущен до сдачи единого государственного экзамена. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель регионального министра образования Светлана Бакунина. По ее словам, ЕГЭ не смогут сдать 0,8% от общего числа выпускающихся из школ 

22 мая 2019, 11:43
В Тольятти эвакуировали учеников и сотрудников школы № 28

В Тольятти эвакуировали учеников и сотрудников школы № 28

В среду, 15 мая, внезапно были прерваны занятия в школе № 28 на бульваре Баумана в Тольятти. Из здания образовательного учреждения вывели несколько сотен человек, они ждали окончания обследования помещений на поле неподалеку. На месте работали сотрудники оперативных служб, в 
15 мая 2019, 12:13
В Самаре 1 сентября собираются открыть школу № 46, где обрушился потолок

В Самаре 1 сентября собираются открыть школу № 46, где обрушился потолок

В столице 63-го региона завершается капитальный ремонт в школе № 46 на улице Советской Армии. Еще в 2017 году в здании произошло растрескивание штукатурного слоя потолочного покрытия в одном из кабинетов начальных классов на первом этаже. Комиссия по ликвидации чрезвычайных 
14 мая 2019, 10:38
В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В этом году важное мероприятие для самарских выпускников - Последний звонок в школах перенесут на два дня, то есть с 22 на 24 мая. 

- В связи с проведением в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе 
14 мая 2019, 10:05
Подмена личности: В Самарской области школьник 3 раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека

Подмена личности: В Самарской области школьник 3 раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека

В Самарской области на этой неделе завершился досрочный период сдачи ЕГЭ. Как информирует Рособрнадзор по Самарской области, мероприятие прошло с нарушениями. Так в одной из школ региона вместо выпускника экзамены сдавал совсем другой человек, установила проверка ведомства. Причем такой "финт" 
13 апреля 2019, 03:07
В блогах. Мэрия: самарские родители не обязаны платить за охрану в школе

В блогах. Мэрия: самарские родители не обязаны платить за охрану в школе

Гордепартамент образования мэрии Самары заявил в «Твиттере», что самарские родители не обязаны платить за охрану в школе. Если же руководство учебного учреждения заставляет собирать деньги, это нарушение закона. «Все основывается на принципе добровольности. Если он нарушен, то родители имеют 
4 апреля 2019, 02:44
Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории?

Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории?

Совсем немного времени остается до того, как школьники приступят к сдаче Единого государственного экзамена. Сейчас они полным ходом готовятся к предстоящим испытаниям, от результатов которых будет зависеть их дальнейшая учеба. А смогут ли взрослые справиться с заданиями, которые предлагают детям? 
3 апреля 2019, 02:09
В Самарской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В Самарской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В Самарской области стартовал досрочный период проведения единых госэкзаменов. Сдать их заранее планируют более 300 учащихся. Первыми пройдут ЕГЭ по географии и литературе. Результаты станут известны соответственно 1-2 апреля. 22 марта выпускники сдадут русский язык, затем и остальные предметы. Досрочный 
21 марта 2019, 08:53
Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
Глава ведомства Ольга Васильева сегодня вела речь о проблемах учащихся 

15 ноября 2017, 05:10
Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
В  период 

20 октября 2017, 01:15
На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами

На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами

Черника способствует краткосрочному стимулированию мозговой активности. Такой вывод сделали ученые из Университета Рединга после продолжительных исследований.
В частности, специалисты провели эксперимент, к которому привлекли учащихся младших классов. Школьникам было предложено следить за стрелками на мониторе и нажимать соответствующие клавиши на 

16 октября 2017, 02:12
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