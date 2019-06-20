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В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе
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7 июня 2019, 04:08
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В Самаре опробуют систему «Умный город»
Самара стала пилотным регионом, в котором начнет реализовываться проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город», сообщает мэрия. Он коснется всех сфер жизни - городской и коммунальной инфраструктуры, строительства, транспортного обеспечения, туризма и безопасности. Программа распланирована до 2024 года. Ряд пунктов …
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28 мая 2019, 04:45
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В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний
27 мая «Предприятие тепловых сетей» начнет проводить гидравлические испытания тепломагистралей, подключенных к Самарской ТЭЦ. В связи с этим до 10 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах пр. Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, …
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27 мая 2019, 01:14
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На какие услуги можно рассчитывать во время текущего ремонта дома?
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27 мая 2019, 12:02
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С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду
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13 мая 2019, 07:45
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Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии
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25 апреля 2019, 07:01
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В Самаре сегодня завершился отопительный сезон
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23 апреля 2019, 04:14
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Со вторника в Тольятти перестанут топить
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22 апреля 2019, 01:29
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