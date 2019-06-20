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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре стартовал масштабный ремонт на улице Ташкентской в районе пересечения с улицей Стара-Загора до Московского шоссе. Именно в этом месте рванула труба в январе и жители 338 домов остались без тепла и горячей воды в морозы. Рабочие должны переложить 
7 июня 2019, 04:08
В Самаре опробуют систему «Умный город»

В Самаре опробуют систему «Умный город»

Самара стала пилотным регионом, в котором начнет реализовываться проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город», сообщает мэрия. Он коснется всех сфер жизни - городской и коммунальной инфраструктуры, строительства, транспортного обеспечения, туризма и безопасности. Программа распланирована до 2024 года. Ряд пунктов 

28 мая 2019, 04:45
В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний

В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний

27 мая «Предприятие тепловых сетей» начнет проводить гидравлические испытания тепломагистралей, подключенных к Самарской ТЭЦ. В связи с этим до 10 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах пр. Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, 

27 мая 2019, 01:14
На какие услуги можно рассчитывать во время текущего ремонта дома?

На какие услуги можно рассчитывать во время текущего ремонта дома?

Сезон текущего ремонта домов в разгаре. На какие услуги могут рассчитывать жители, сколько на счету их дома должно скопиться денег и чего лишаются те, кто копит долги по коммуналке? Смотрите программу «ЖКХ: вопросы и ответы» в понедельник, 27 мая, в 

27 мая 2019, 12:02
С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

13 мая в Самаре и Тольятти начнется отключение горячей воды. В крупнейших городах региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает самарский филиал «Т Плюс». В частности, в Самаре планируется проверка коммуникаций в Советском, Промышленном и Кировском районах. В связи с 

13 мая 2019, 07:45
Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии

Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии

Промышленный сектор, расположенный в Кировском районе Самары, в ближайшее время может лишиться паровой энергии. Речь идет о десятке предприятий, которые используют пар в своем производстве, в том числе «Авиакор», «Тепличный», «РКЦ «Прогресс» и «Самарский завод железобетонных изделий». С 1 января 
25 апреля 2019, 07:01
В Самаре сегодня завершился отопительный сезон

В Самаре сегодня завершился отопительный сезон

Во вторник, 23 апреля, в Самаре официально завершился отопительный сезон 2018-2019 годов. Напомним, что отопление начинают отключать в домах и социальных объектах, если среднесуточная температура воздуха «за бортом» за последние пять суток составляет не ниже + 8 градусов по Цельсию. 
23 апреля 2019, 04:14
Со вторника в Тольятти перестанут топить

Со вторника в Тольятти перестанут топить

Со вторника, 23 апреля, в Тольятти завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Автограда Сергей Анташев. 

- Решение принято в связи со стабилизацией погодных условий: среднесуточная температура воздуха в Тольятти достигла значения + 8С и держится более пяти дней, - 
22 апреля 2019, 01:29
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