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У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar
Самарская губдума обратилась к властям региона и МВД с просьбой проанализировать работу известного интернет-сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. По мнению депутатов, эта служба не предоставляет надзорным органам никакой возможности контролировать пассажирские перевозки, поскольку функционирует за счет услуг частных автомобилистов. Кроме того, …
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25 апреля 2018, 06:03
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220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по …
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23 апреля 2018, 12:15
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Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары
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19 апреля 2018, 08:10
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В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 02:40