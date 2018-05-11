6
03
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                                    888    d8P   8888888888   .d888           
                                    888   d8P    888         d88P"            
                                    888  d8P     888         888              
 88888b.d88b.    8888b.   .d8888b   888d88K      8888888     888888  88888888 
 888 "888 "88b      "88b  88K       8888888b     888         888        d88P  
 888  888  888  .d888888  "Y8888b.  888  Y88b    888         888       d88P   
 888  888  888  888  888       X88  888   Y88b   888         888      d88P    
 888  888  888  "Y888888   88888P'  888    Y88b  888         888     88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar

У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar

Самарская губдума обратилась к властям региона и МВД с просьбой проанализировать работу известного интернет-сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. По мнению депутатов, эта служба не предоставляет надзорным органам никакой возможности контролировать пассажирские перевозки, поскольку функционирует за счет услуг частных автомобилистов. Кроме того, 

25 апреля 2018, 06:03
220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по 

23 апреля 2018, 12:15
Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

18 апреля ЧП случилось на одной из турбаз в Самарской области. В протоке Тушинская Воложка около острова Быстренький был обнаружен труп неизвестного мужчины. Спасатели доставили сотрудников МВД к месту трагедии.

Погибший был извлечен из воды и доставлен на Центральную спасательную станцию 

19 апреля 2018, 08:10
В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре представители МВД сообщили, что произошло на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской 
28 марта 2018, 02:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх