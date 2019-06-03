В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство уже сократило средний возраст нацстандарта с 21 до 17 лет. По мнению экспертов, отмена советских ГОСТов позволит производителям снижать качество продукции. Как уже сообщала ТЕРРА, недавно в России ввели новые ГОСТы, которые, в частности, устанавливают границы допустимых манипуляций с упаковкой товара. Мера направлена против так называемых маркетинговых уловок, когда производители продают упаковки с 9 яйцами по цене десятка.
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