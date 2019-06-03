В следующем году в России больше не будут продавать поваренную соль



Изменения связаны с новым ГОСТом, который вступил в силу … С 2019 года с полок российских магазинов исчезнет поваренная соль. Она будет продаваться только в упаковках с маркировкой «пищевая». Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на специалистов ассоциации «Роспродсоюз».Изменения связаны с новым ГОСТом, который вступил в силу