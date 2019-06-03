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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре прекратили работу все магазины сетей «Пчелка» и «Карамель». Региональные ритейлеры, подконтрольные компании «Элит» Андрея Котельникова, закрылись в мае. По мнению специалистов, это связано с экспансией федеральных сетей, а также со снижением покупательской способности населения, пишет «Самарское обозрение». 
3 июня 2019, 02:27
В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

Компанию «Лада-Экспорт» оштрафовали на 228 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака Lada, владельцем которого является «АвтоВАЗ», сообщает Самарское УФАС. Ведомство признало общество нарушившим «Закон о защите конкуренции». Поводом для возбуждения административного дела послужило обращение тольяттинского автогиганта. В нем заявители 
28 мая 2019, 07:51
В Самарской области «развернули» грузовик с 20 тоннами пармезана

В Самарской области «развернули» грузовик с 20 тоннами пармезана

Сотрудники Самарской таможни остановили грузовую машину, в которой перевозили около 20 тонн сыра. Во время проверки выяснилось, что товар лежал в коробках рядами, в партии насчитали 4438 голов сыра. На них имелась маркировка, что сыр «Пармезан» изготовили в Казахстане. Но 
24 мая 2019, 12:52
В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием

В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием

Во время проверки в Сызрани внимание сотрудников надзорных ведомств привлек предприниматель, который продавал импортное спортивное питание с нарушением технических регламентов таможенного союза. Выяснилось, что на упаковке из 20 банок спортпита нет маскировочных ярлыков на русском языке, которые бы говорили о 

24 мая 2019, 11:26
В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

Шокирующие кадры: жители столицы 63-го региона записали на видео, как в микрорайоне Крутые Ключи женщина засунула своего сына в мусорный бак в поисках еды. Не секрет, что сетевые магазины отправляют просроченные или испорченные товары на помойки. По словам очевидца, группа, 
22 мая 2019, 10:29
Минтруд пересмотрит потребительскую корзину

Минтруд пересмотрит потребительскую корзину

Минтруд начал работу по пересмотру потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это позволит улучшить качество минимального набора продуктов питания и приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Власти 
21 мая 2019, 01:16
Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Самарская область обеспечивает себя молоком и соответствующими продуктами лишь на 37 % от медицинской нормы. Это данные Самарастата. В прошлом году на территории 63-го региона было произведено 200 тысяч тонн. В 2018-м - на 15 тысяч тонн меньше, а поголовье 
15 мая 2019, 12:30
В следующем году в России больше не будут продавать поваренную соль

В следующем году в России больше не будут продавать поваренную соль

С 2019 года с полок российских магазинов исчезнет поваренная соль. Она будет продаваться только в упаковках с маркировкой «пищевая».  Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ассоциации «Роспродсоюз».

Изменения связаны с новым ГОСТом, который вступил в силу 
10 сентября 2018, 03:03
Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади

Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади

Как сообщили сегодня отечественные СМИ, Роскачество проверит «докторскую» колбасу по различным показателям ГОСТа, в числе которых указываются пункты о ДНК собаки, лошади и птицы.
Специалистам предстоит сделать вывод, присутствуют ли в составе популярного продукта синтетические красители, консерванты, соя, крахмал, а 

24 октября 2017, 02:11
Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

 Минэкономразвития заявило, что является приверженцем добровольного принципа применения ГОСТов на алкогольном рынке. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на соответствующий проект отчета ведомства.
Так, эксперты МЭР говорят о необходимости корректировки терминологии, о введении принципа добровольности применения стандартов. По их мнению, 

12 октября 2017, 01:25
В России может исчезнуть поваренная соль

В России может исчезнуть поваренная соль

В Российской Федерации создан новый ГОСТ, в котором не будет термина «поваренная», сообщают «Известия». Как отмечается, соль будет именоваться просто «пищевой».
По словам экспертов, термин искажает смысл названия продукта. Поваренной в прежнее время называли ту соль, которая была получена особым 

9 октября 2017, 12:10
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