Глава кабмина дал поручение Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» разработать специальную систему для вывоза пассажиров при остановке работы той или иной авиакомпании. Об этом информирует правительственный портал.
В частности, речь идет о создании компенсационного фонда, который появится в соответствии с положениями об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, либо из средств «Аэрофлота» от зарубежных авиаперевозчиков за транзит над Российской Федерацией. Таким способом решено оказать поддержку проблемным авиакомпаниям.
По мнению экспертов, в настоящее время в зоне риска оказались до 10 российских компаний. Ространснадзор пристально отслеживает их деятельность.
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26 октября 2017, 02:11
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Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок
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4 октября 2017, 11:33
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18 сентября 2017, 03:28
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10 ноября 2016, 02:06
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17 июня 2016, 04:58
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«Аэрофлот» получил допуск на 56 международных маршрутов «Трансаэро» из 156
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Росавиация с 26 октября аннулирует сертификат эксплуатанта «Трансаэро», а в Санкт-Петербурге арбитраж принял заявление Сбербанка о банкротстве авиаперевозчика, долги которого составляют в общей …
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22 октября 2015, 10:05
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Первый дешевый авиарейс «Победы» в Самару состоится 2 декабря
Новый бюджетный авиаперевозчик «Победа», стопроцентная «дочка» «Аэрофлота», осуществил первый вылет сегодня, 1 декабря. Полеты лоукостер начал с маршрута Москва - Волгоград.
Также в декабре «Победа» планирует начать перелеты в Екатеринбург, Пермь, Белгород, Тюмень, Сургут и Самару.
Перевозки пассажиров будут совершаться на Boeing …
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1 декабря 2014, 02:32