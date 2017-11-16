Сегодня, 10 ноября, из-за погодных условий отменены полеты пассажирской авиации из Самары в Шереметьево и обратно. «Аэрофлот» объявил о задержке одного и отмене двух перелетов. В частности, борт из Шереметьево, который должен был приземлиться в Курумоче в 22 часа, совершит …