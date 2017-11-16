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Материалы по теме:

Лоукостер

Лоукостер "Победа" снял ограничения по весу ручной клади

Пассажиры, пользующиеся услугами авиакомпании «Победа», смогут взять с собой на борт воздушного судна ручную кладь весом более 5 кг (такие ограничения существовали ранее). Теперь количество ручной клади не будет иметь какие-либо ограничения. Главное, не стоит брать в салон самолета вещи, 

15 ноября 2017, 06:03
Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний за задержки рейсов

Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний за задержки рейсов

В Минтрансе подготовили пакет мер по ограничению работы авиаперевозчиков за частые задержки рейсов. Это вытекает из обнародованного проекта.
Министерство собирается ограничить чартерные рейсы авиакомпании, если из-за ее действий отмечены многократные задержки рейсов (свыше 20 процентов от общего количества осуществленных рейсов 

7 ноября 2017, 05:10
Finnair решила взвешивать пассажиров

Finnair решила взвешивать пассажиров

Руководство крупнейшей финской авиакомпании Finnair Oyj задумало теперь взвешивать пассажиров. Новшество заработает в самое ближайшее время, информируют зарубежные агентства.
Впрочем, особых оснований для беспокойства граждан с избыточным весом пока нет. Как поясняют авторы инициативы, процедура станет добровольной, а полученные сведения 

31 октября 2017, 09:55
Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах

Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах

Новые правила провоза ручной клади в лайнерах отечественных авиаперевозчиков вступят в силу 5 ноября. Об этом говорится в приказе Минтранса, появившемся на сайте правовой информации.
В соответствии с новшествами норма бесплатного провоза ручной клади, определенная авиакомпанией, не может быть больше 

26 октября 2017, 02:11
Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила перечень документов у авиаперевозчиков для проверки ценообразования в рамках масштабной системы бронирования (GDS) и управления доходами. Об этом рассказал «Коммерсант». Список составлен на четырех листах и включает в себя 21 документ.
В «Аэрофлоте» и S7 

17 октября 2017, 11:08
Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Минтранс разработал проект документа, который ужесточает требования к авиакомпаниям, работающим на зарубежных рейсах. Законопроект подразумевает отзыв допуска к полетам у авиаперевозчиков, которые систематически задерживают либо отменяют полеты.
Целью проекта является совершенствование процедур оказания госуслуги «по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, 

4 октября 2017, 11:33
В Госдуме предложили ввести санкции для авиакомпаний за овербукинг

В Госдуме предложили ввести санкции для авиакомпаний за овербукинг

В Государственной думе хотят обязать авиакомпании компенсировать гражданам, которым не хватило места в лайнере, десятикратную стоимость приобретенного ими билета. Уже разработан соответствующий проект поправок в Воздушный кодекс.
По словам авторов инициативы, многие отечественные авиакомпании реализуют на свои линии больше билетов, 

18 сентября 2017, 03:28
Авиарейсы из Самары в Москву и обратно отменены из-за погоды

Авиарейсы из Самары в Москву и обратно отменены из-за погоды

Сегодня, 10 ноября, из-за погодных условий отменены полеты пассажирской авиации из Самары в Шереметьево и обратно. «Аэрофлот» объявил о задержке одного и отмене двух перелетов. В частности, борт из Шереметьево, который должен был приземлиться в Курумоче в 22 часа, совершит 

10 ноября 2016, 02:06
В России буйных пассажиров самолетов будут пристегивать наручниками

В России буйных пассажиров самолетов будут пристегивать наручниками

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев предложил администрации президента разрешить бортпроводникам надевать на буйных пассажиров пластиковые наручники и сдерживающие ремни. Он также просил увеличить штрафы за оскорбления персонала и ввести черные списки тех, кто когда-либо устроил беспорядки в салоне самолета. О своей 

17 июня 2016, 04:58
«Аэрофлот» получил допуск на 56 международных маршрутов «Трансаэро» из 156

«Аэрофлот» получил допуск на 56 международных маршрутов «Трансаэро» из 156

Комиссия федерального Министерства транспорта выдала «Аэрофлоту» временный допуск на 56 международных маршрутов из 156 компании «Трансаэро».

Росавиация с 26 октября аннулирует сертификат эксплуатанта «Трансаэро», а в Санкт-Петербурге арбитраж принял заявление Сбербанка о банкротстве авиаперевозчика, долги которого составляют в общей 
22 октября 2015, 10:05
Первый дешевый авиарейс «Победы» в Самару состоится 2 декабря

Первый дешевый авиарейс «Победы» в Самару состоится 2 декабря

Новый бюджетный авиаперевозчик «Победа», стопроцентная «дочка» «Аэрофлота», осуществил первый вылет сегодня, 1 декабря. Полеты лоукостер начал с маршрута Москва - Волгоград.

Также в декабре «Победа» планирует начать перелеты в Екатеринбург, Пермь, Белгород, Тюмень, Сургут и Самару.

Перевозки пассажиров будут совершаться на Boeing 

1 декабря 2014, 02:32
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