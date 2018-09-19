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Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко
В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили …
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13 сентября 2018, 05:33
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В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности
В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.
Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и …
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21 августа 2018, 11:33
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В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье
В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.
По версии следствия, в марте 2017 года главный …
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2 августа 2018, 10:06
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Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников
Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, …
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4 июня 2018, 08:01
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Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу
Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».
В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. …
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18 апреля 2018, 07:09
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Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти
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22 марта 2018, 11:02
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В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей
Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со …
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29 января 2018, 09:37
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Американские власти заподозрили китайские смартфоны в шпионаже
Крупнейший телеком-оператор США AT&T отказался от продаж нового китайского смартфона Huawei Mate 10. Ожидалось, что компании подпишут соглашение на выставке CES в Лас-Вегасе, однако американская сторона спешно изменила свое решение. Как пишет издание The Wall Street Journal, поводом для …
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10 января 2018, 04:49