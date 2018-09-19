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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла  обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили 
13 сентября 2018, 05:33
В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.

Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и 
21 августа 2018, 11:33
В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.

По версии следствия, в марте 2017 года главный 
2 августа 2018, 10:06
Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, 

4 июня 2018, 08:01
Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».

В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. 
18 апреля 2018, 07:09
Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.

Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по 

22 марта 2018, 11:02
В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со 
29 января 2018, 09:37
Американские власти заподозрили китайские смартфоны в шпионаже

Американские власти заподозрили китайские смартфоны в шпионаже

Крупнейший телеком-оператор США AT&T отказался от продаж нового китайского смартфона Huawei Mate 10. Ожидалось, что компании подпишут соглашение на выставке CES в Лас-Вегасе, однако американская сторона спешно изменила свое решение. Как пишет издание The Wall Street Journal, поводом для 
10 января 2018, 04:49
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