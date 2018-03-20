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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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12 марта 2018, 07:01
До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

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До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС

Хорошая новость для 1 миллиона россиян. Именно столько человек, по предварительным подсчетам, не успели воспользоваться «дачной амнистией». 22 февраля Госдума приняла документ, продляющий действие упрощенной схемы регистрации садовых участков и домов, в третьем чтении.

Напомним, что во втором чтении депутаты приняли 

22 февраля 2018, 01:10
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Депутаты предлагают поощрять добросовестных водителей

В Госдуме предложили поощрять аккуратных водителей. По мнению депутатов, для них следует запустить специальную лотерею, призовой фонд которой будет формироваться из штрафов, уплаченных нарушителями ПДД. Парламентарии приводят в пример «Лотерею камеры контроля скорости», успешно действующую уже несколько лет в Швеции. 

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«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»

«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»

Задачу диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, поставленную президентом Владимиром Путиным, во вторник обсудили в Самаре. Депутаты Государственной думы Владимир Гутенев, Владимир Шаманов и Игорь Станкевич встретились с руководителями предприятий ОПК и коллективом Самарского электромеханического завода.

К 2025 году 
31 января 2018, 04:26
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В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке

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Главу компании Lotus полиция поймала на превышении скорости

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Британскому экстремалу соотечественники дали прозвище «человек-ракета», когда у него получилось пролететь со скоростью 51,53 км/с в особом снаряжении своего 

10 ноября 2017, 12:34
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