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Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре
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16 марта 2018, 05:22
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700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти
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14 марта 2018, 08:01
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Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре
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14 марта 2018, 09:34
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Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области
С 1 по 30 апреля в Самарской области введут временные ограничения для движения фур по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает региональные минтранс. Мера необходима для обеспечения сохранности асфальта. Весной из-за переизбытка влаги на проезжей части происходит резкое снижение прочности покрытия. …
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12 марта 2018, 07:01
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До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ
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27 февраля 2018, 08:01
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До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС
Хорошая новость для 1 миллиона россиян. Именно столько человек, по предварительным подсчетам, не успели воспользоваться «дачной амнистией». 22 февраля Госдума приняла документ, продляющий действие упрощенной схемы регистрации садовых участков и домов, в третьем чтении.
Напомним, что во втором чтении депутаты приняли …
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22 февраля 2018, 01:10
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Депутаты предлагают поощрять добросовестных водителей
В Госдуме предложили поощрять аккуратных водителей. По мнению депутатов, для них следует запустить специальную лотерею, призовой фонд которой будет формироваться из штрафов, уплаченных нарушителями ПДД. Парламентарии приводят в пример «Лотерею камеры контроля скорости», успешно действующую уже несколько лет в Швеции. …
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9 февраля 2018, 08:28
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«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»
Задачу диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, поставленную президентом Владимиром Путиным, во вторник обсудили в Самаре. Депутаты Государственной думы Владимир Гутенев, Владимир Шаманов и Игорь Станкевич встретились с руководителями предприятий ОПК и коллективом Самарского электромеханического завода.
К 2025 году …
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31 января 2018, 04:26
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В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке
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29 января 2018, 10:23
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Главу компании Lotus полиция поймала на превышении скорости
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24 января 2018, 08:38
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Гиперкар Koenigsegg Agera RS хотят разогнать до 480 километров в час
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23 января 2018, 10:30
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В Британии установили новый мировой рекорд скорости в летающем костюме
Мировой рекорд скорости полета в так называемом летающем костюме побил англичанин Ричард Браунинг. Это достижение уже попало в Книгу рекордов Гиннесса.
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10 ноября 2017, 12:34