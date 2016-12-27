Одинокие пенсионеры будут освобождены от взносов на капремонт Пожилые, не имеющие родственников россияне могут перестать платить взносы за капитальный ремонт. Делать за них это будут муниципальные власти. Данное предложение сейчас рассматривает Министерство строительства. Глава министерства отметил, что это несправедливо, когда пенсионер вкладывается в жилье, которое потом отойдет государству. …