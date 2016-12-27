5
33
30
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                  d8888   .d88888b.    .d8888b.                       88888888888 
                 d88888  d88P" "Y88b  d88P  Y88b                          888     
                d88P888  888     888         888                          888     
 888  888      d88P 888  888     888       .d88P  88888b.    .d88b.       888     
 888  888     d88P  888  888     888   .od888P"   888 "88b  d88P"88b      888     
 888  888    d88P   888  888 Y8b 888  d88P"       888  888  888  888      888     
 Y88b 888   d8888888888  Y88b.Y8b88P  888"        888 d88P  Y88b 888      888     
  "Y88888  d88P     888   "Y888888"   888888888   88888P"    "Y88888      888     
      888                       Y8b               888            888              
 Y8b d88P                                         888       Y8b d88P              
  "Y88P"                                          888        "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Одинокие пенсионеры будут освобождены от взносов на капремонт

Одинокие пенсионеры будут освобождены от взносов на капремонт

Пожилые, не имеющие родственников россияне могут перестать платить взносы за капитальный ремонт. Делать за них это будут муниципальные власти. Данное предложение сейчас рассматривает Министерство строительства. Глава министерства отметил, что это несправедливо, когда пенсионер вкладывается в жилье, которое потом отойдет государству.
17 июля 2015, 12:46
Полиция Норвегии рассмотрит дело российского траулера

Полиция Норвегии рассмотрит дело российского траулера

Норвежская береговая охрана задержала "Новоазовск" в понедельник в Норвежском море недалеко от острова Медвежий. Команда подозревается в нарушении правил рыболовства. Вечером в понедельник корабль береговой охраны доставил траулер в порт Тромсё, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежские СМИ.

"Российский траулер 

14 января 2014, 11:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна