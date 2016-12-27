В Совете Федерации предложили ввести плату за любительское рыболовство. По мнению сенаторов, освободить от взноса "целесообразно только детей и пенсионеров". Цена билета может составлять от 300 до 500 рублей ежегодно. Вырученные средства предлагается направлять на зарыбление водных ресурсов. Государственный бюджет на сегодняшний день просто не в состоянии в полной мере обеспечивать такие мероприятия, сетуют в СовФеде. Напомним, в начале 2011 года с подобной инициативой уже выходило федеральное агентство по рыболовству. По всей стране прошли акции протеста. В частности, в Самаре тогда на митинг пришло около 3 тысяч человек. В итоге власти решили отложить радикальный закон.
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Одинокие пенсионеры будут освобождены от взносов на капремонт
Пожилые, не имеющие родственников россияне могут перестать платить взносы за капитальный ремонт. Делать за них это будут муниципальные власти. Данное предложение сейчас рассматривает Министерство строительства. Глава министерства отметил, что это несправедливо, когда пенсионер вкладывается в жилье, которое потом отойдет государству.
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17 июля 2015, 12:46
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Полиция Норвегии рассмотрит дело российского траулера
Норвежская береговая охрана задержала "Новоазовск" в понедельник в Норвежском море недалеко от острова Медвежий. Команда подозревается в нарушении правил рыболовства. Вечером в понедельник корабль береговой охраны доставил траулер в порт Тромсё, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежские СМИ.
"Российский траулер …
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14 января 2014, 11:48