В 2019 году у населения впервые появится возможность перевести накопительную часть своей пенсии из одного пенсионного фонда в другой без потери инвестдохода. Для чего это делается, и о каких суммах идет речь?

Накопительная часть пенсии существует в России с начала нулевых. …