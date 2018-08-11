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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

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Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?

Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?

С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги. В Самарской области в среднем на 4%.В перспективе, по мнению экспертов регионального фонда капремонта, увеличат и эти взносы. В некоторых регионах России они уже в 2 раза выше, чем у нас.

Михаил Архипов, 

30 июня 2018, 07:22
Что делать с накопительной частью пенсии?

Что делать с накопительной частью пенсии?

В 2019 году у населения впервые появится возможность перевести накопительную часть своей пенсии из одного пенсионного фонда в другой без потери инвестдохода. Для чего это делается, и о каких суммах идет речь?

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Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

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В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов

Сегодня последний рабочий день уходящего года. Впереди 10 дней выходных, после которых жизнь россиян изменится. Не кардинальным образом, но все же. В 2018-м году в силу вступит ряд важнейших законов, которые коснутся как бизнеса, так и обычных граждан. Свыше полусотни 

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Генпрокуратура забраковала почти 100 тысяч региональных законов

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В частности, сообщается, что региональные власти незаконно уменьшали расходы на сферы здравоохранения и образования, лишали бюджетников льгот по 

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Лимит на микрозаймы и новый долговой порог: вступили в силу несколько важных законов

В России 1 октября вступили в силу несколько важных законов. В частности, число микрозаймов «в одни руки» теперь будет ограничено 10-ю кредитами. Как утверждают эксперты, требования нового стандарта могут уменьшить доходность некоторых МФО, но массового ухода игроков с рынка не 

2 октября 2017, 07:00
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