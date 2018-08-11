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Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России
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11 июля 2018, 05:35
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Оппозиционные партии прервали заседание губдумы
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3 июля 2018, 01:52
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Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?
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30 июня 2018, 07:22
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Что делать с накопительной частью пенсии?
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30 июня 2018, 07:01
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Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области
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11 мая 2018, 12:19
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В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов
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29 декабря 2017, 03:20
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Генпрокуратура забраковала почти 100 тысяч региональных законов
Генеральная прокуратура выявила в российских регионах 94,2 тыс. законов, противоречащих федеральному законодательству. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на официальных представителей ведомства.
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11 октября 2017, 12:16
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Лимит на микрозаймы и новый долговой порог: вступили в силу несколько важных законов
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2 октября 2017, 07:00