Гонка цен на старте. Магазины уже начали переписывать ценники на свои товары в сторону увеличения, но пока этот процесс идет завуалировано, чтобы не отпугивать покупателей. Впрочем, уже сейчас понятно, что очередные антироссийские санкции, которые могут быть приняты уже в ноябре, ослабление рубля и повышение с начала 2019 года ставки НДС с 18 до 20% спровоцируют взрывной рост цен. По прогнозам ритейлеров, одежда в премиальном сегменте подорожает на 10-20%, в бюджетном - на 5-10%. И все потому что контакты импортеры заключают в евро, а продажи осуществляются в рублях. Гораздо более быстрыми темпами будут дорожать продукты.
Аналитики утверждают, что хлебобулочные и макаронные изделия в ближайшие 3 месяца вырастут в цене как минимум на 40%. Некоторые предприятия уже направили ритейлерам новые прейскуранты на свою продукцию, сейчас идет процесс их согласования. Уже подорожала курица, причем при оптовых закупках. Это случилось из-за временно сложившегося дефицита, утверждают эксперты из Института конъюнктуры аграрного рынка. Жаркое лето спровоцировало снижение поголовья птицы и падение ее веса. Кроме того, ряд предприятий сократили производство из-за увеличения стоимости корма. Сейчас килограмм курятины стоит в среднем 115 рублей, а будет еще дороже. При этом спрос на курицу только растет. Свинина и говядина теперь не всем по карману.
К новому году Россия, по мнению целого ряда экспертов, может столкнуться с дефицитом сахара. В этом сезоне сахарной свёкле выделили на шесть процентов меньше площади для посева, а урожайность ее на юге страны и вовсе снизилась на четверть. Соответственно, в 2018 году будет произведено меньше сахара, чем требуется для удовлетворения потребностей страны.
Оптовая стоимость сахара к октябрю повысилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го года. Такова информация минсельхоза. Самарские кондитеры уже предупредили - цены на их продукцию придется повышать. К примеру, полкило брауни - сейчас стоит 400 рублей, однако если сахар в рознице подрастет - то будет обходиться в 500.
- Когда очень большой объем заказов - сахар уходит очень быстро. До половины практически в среднем от продукции. Та часть, которая в половине, вырастет в 1,5 раза - изделия на 20%, как минимум, подорожают. То есть клиенту они пойдут еще с некоторой накруткой - от 30%, возможно. Я имею ввиду за все готовое кондитерское изделие, - говорит кондитер, организатор кондитерской So Tasty! Ольга Сай.
Главной причиной повышения цен на сахар называют низкий урожай сахарной свеклы этого года. Отечественные аграрии, по прогнозам экспертов произведут в этом сезоне 2018/19 5,8 млн т сахара, что ниже показателей прошлого года и ниже прогнозируемого уровня потребления 6-6,1 млн т. Подстегивают рост цен и экспортеры, которым выгоднее поставлять сладкое сырье, к примеру, в Казахстан.
- Объективно мы видим, что цены выросли и конечно, по многим кондитерским предприятиям это закладывается в себестоимость продукции и вероятнее всего мы будем наблюдать рост цен на конечную продукцию1:24 что негативно думаю отразится на потребителе. Конец года - это всегда повышенный спрос на все кондитерские изделия, на конфеты в новогодние праздники, поэтому все производители кондитерки, достаточно хорошо заработают, - считает к.эк.н, руководитель ГК "Технология управления" Алексей Ульянин.
Между тем, сахар используется не только в кондитерских изделиях, он входит в состав многих напитков и даже хлебобулочных изделий. В 2019 году дополнительно разогнать подъем стоимости потребительских товаров, в том числе и сладких, может рост ставки по НДС на 2% с 18 до 20. Впрочем, как уверяют эксперты в перспективе года-полутора стоимость кондитерских изделий после резкого скачка вверх стабилизируется, как это в прошлые годы произошло с рядом товаров, например с гречкой.
И в продолжение темы. Как уже рассказывала ТЕРРА, российские нефтянники заговорили о том, что после нового года хотят поднять цены на бензин на 5 рублей за литр. Российское правительство их пытается урезонить. Премьер-министр Дмитрий Медведев даже пригрозил резким повышением пошлины на вывоз нефти за границу. Но бизнесмены утверждают, что и так несут огромные убытки. Летом крупные нефтяные компании, по настоянию чиновников, заморозили цены на своих заправках и сейчас оценивают потери в 150 млрд рублей. На данный момент литр 95-го стоит в районе 43 рублей, солярка - чуть больше 45. А с 1 января в России акцизы на бензин и дизтопливо повысятся в полтора раза, плюс НДС увеличится с 18% до 20. Все это тоже для покупателей не пройдет бесследно.
- В среднем на протяжении 20-летнего периода ежегодный прирост ставок акциза составлял почти 25, 28, 30%. Нынешний такой значительный скачок ставки сопоставим с данными 2013-го года. Она также у нас выросла, но не так существенно как мы ожидаем в 2019-м году. Это надбавка к цене товара перекладывается на конечного потребителя — покупателя, - пояснила декан инженерно-экономического факультета СамГТУ, д.э.н., доцент Лариса Ильина.