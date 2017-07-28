Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил, что в связи с подорожанием продукта у иностранных поставщиков на 21,7% в России цены на кофе могут вырасти к новому году на двадцать процентов и более, пишет газета “Известия”. Частично такой резкий рост стоимости у импортеров можно объяснить неурожаем в Латинской Америке.
Как полагает Вадим Зуйков, стоит ожидать отложенного повышения цен. Связанно это с особенностью хранения и фасовки кофе. Если повышение произойдет среди российского ретейла, то оно будет прямо пропорционально или даже больше.
Стоит отметить, что уже можно наблюдать увеличение отпускных цен на розничную стоимость. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, на которые ссылаются «Известия», с января по май 2017 года натуральный растворимый кофе подорожал на 9 процентов относительно показателя за аналогичный промежуток времени в прошлом году.
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