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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

Международный валютный фонд, согласно своему прогнозу на 2017 и 2018 годы, снизил ожидаемую цену на нефть на 3 доллара. Именно так сообщается в июльском обзоре World Economic Outlook.

По ожиданиям МВФ, стоимость мировых цен на нефть в 2017 году будет держаться 

24 июля 2017, 10:57
Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Группа голландских и испанских специалистов осуществила исследование, в процессе которого обнаружилась взаимосвязь между ростом и степенью ревности. Итоги наблюдений изложены в издании Evolution and Human Behavior.
Ученые опросили свыше 500 мужчин и женщин. Было установлено, что чем выше рост мужчины, 

21 июля 2017, 10:35
Снять квартиру в Самаре становится дешевле

Снять квартиру в Самаре становится дешевле

Анализ более, чем шестисот предложений аренды жилья в столице губернии провел Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Средняя цена по городу в июне составила около 10,5 тысяч рублей в месяц, при этом съемную однокомнатную малосемейку можно подыскать и за 8,5 

14 июля 2017, 09:02
Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, ведомство наметило меры для снижения чрезмерно высоких цен в кафе в аэропортах.
Как сказал глава ФАС, его сотрудники внимательно проанализируют, какую долю в цене занимают интересы аэропортов. В частности, идет речь об 

14 июля 2017, 10:02
Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее

Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее

Жилье в новостройках становится все более доступным. В июне средняя удельная цена одного квадратного метра в новом доме составляет 48 тысяч 145 рублей, сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки по результатам проведенного мониторинга рынка недвижимости.
Стоимость с мая снизилась 

13 июля 2017, 12:08
Эликсир жизни: Ученые увидели связь между любовью к кофе и долголетием

Эликсир жизни: Ученые увидели связь между любовью к кофе и долголетием

Любители кофе живут дольше. Так утверждают американские ученые из Университета Южной Калифорнии после масштабного исследования.
В процессе своей работы эксперты проанализировали данные медицинских карт пациентов, которые употребляли бодрящий напиток регулярно. В общей сложности были изучены истории 180 тысяч человек. Как 

11 июля 2017, 03:32
Ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе

Ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе

Миллионы людей по всему миру предпочитают начинать утро с чашки ароматного кофе. Вопреки устоявшемуся мнению, австралийские специалисты сделали вывод, что подобная привычка может отрицательно отразиться на состоянии организма.
По словам ученых, в утренние часы на самочувствие сильное влияние оказывает гормон 

26 июня 2017, 03:28
В Англии показали автобус, работающий на кофе

В Англии показали автобус, работающий на кофе

Английские специалисты создали инновационные двигатели, позволяющие автобусам заправляться переработанным кофе. Особенности этой технологии держатся в секрете, но некоторые подробности все-таки появились в Интернете.
Необычное топливо получают из кофейного жмыха, обработанного гексаном. Вещества вступают в реакцию, и в результате выпаривается масло 

19 июня 2017, 05:10
Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

Ученые из Швейцарии считают, что кофеин отрицательно влияет на качество выполнения физических упражнений. По их мнению, даже одна чашка бодрящего напитка может заметно уменьшить эффективность работы сердечно-сосудистой системы.
К своим умозаключениям специалисты пришли после исследований с участием 18 человек. У 

31 марта 2017, 03:43
Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее

Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее

Коллектив ученых в результате недавнего исследования эволюции людей за последнее столетие установил, что человек за это время заметно поглупел по сравнению с предшественниками. Об этом информирует издание Factom.
Как утверждают специалисты, за век уровень IQ человека уменьшился на 14 пунктов. 

6 марта 2017, 01:28
Ученые рассказали, как родителям определить рост ребенка в будущем

Ученые рассказали, как родителям определить рост ребенка в будущем

Коллектив ученых осуществил исследование, результатом которого стали две формулы определения роста ребенка в будущем. Как выяснилось, наиболее простым способом считается умножение на 2. В этом случае родителям нужно измерить рост двухлетнего ребенка и увеличить его в два раза. В итоге 

31 октября 2016, 09:17
Ученые: Рост мужчины влияет на успешность брака и карьеры

Ученые: Рост мужчины влияет на успешность брака и карьеры

Американские ученые провели исследование взаимосвязи роста мужчины с успехами в карьере и личной жизни. Выяснилось, что высокие мужчины чаще низких вступают в брак, но их семьи чаще распадаются. При этом 90% руководителей крупных фирм имеют высокий рост.
В основном, говорят ученые, 

12 сентября 2016, 10:15
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