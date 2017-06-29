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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Долгий разговор: В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

Долгий разговор: В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. Как напомнили авторы инициативы, такой отказ сейчас является мировой тенденцией.
Подобным путем пошли как в Соединенных Штатах, так и в странах Европы. Внутренний роуминг устанавливался в Российской Федерации в качестве 

28 июня 2017, 02:07
Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства

Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства

Лица без гражданства, приехавшие на определенный срок в Российскую Федерацию, могут получить удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах.
Как сообщают «Известия», разработкой самого документа занимается МВД. Уже известно, что внешне он будет похож на паспорт. 

27 июня 2017, 10:19
В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ

В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ

93 варианта присяги при вступлении в гражданство РФ поступило на рассмотрение народных избранников. Об этом заявил глава профильного комитета Павел Крашенинников.
По его словам, из этого списка уже отобрано 10. Основных критериев при этом было несколько: принцип добровольности, личный и 

26 июня 2017, 05:26
Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции намерены ужесточить санкции за взятки. Народные избранники разработали соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
В частности, за дачу и получение взяток собираются давать до четырех лет лишения свободы (сейчас 2 и 3 года соответственно). 

26 июня 2017, 10:08
Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Законопроект о лишении торговых точек лицензий при отказе предоставлять покупателям жалобную книгу собираются одобрить в Совете Федераций. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на комитет по аграрно-продовольственной политике.
По мнению парламентариев, такие требования помогут посетителям магазинов, торговых центров, а 

22 июня 2017, 05:23
По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

Курортный сбор в размере 100 рублей с человека в день все-таки будет введен в Крыму, Алтайском крае, Ставропольском и Краснодарском. Депутаты Госдумы поддержали данную идею. Скоро закон примут в первом чтении. После этого документ доработают. Сейчас из текста сложно понять, 

22 июня 2017, 02:40

"Народный заем" продадут на вторичном рынке

"Газбанк" выступит посредником при реализации облигаций "Народного займа" Самарской области на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении эмитента ценных бумаг -  ООО "Технологии строительства СОФЖИ". Соответствующий договор был заключен 19 мая. Финансовому учреждению предстоит предоставлять информацию об эмитенте покупателям, 

22 мая 2017, 05:32
«Самаратранснефть-Терминал» продает свои ценные бумаги на 3 млрд рублей

«Самаратранснефть-Терминал» продает свои ценные бумаги на 3 млрд рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Самаратранснефть-Терминал» начинает размещение второго облигационного займа на три миллиарда рублей. Открытая подписка на пятилетние ценные бумаги номинальной стоимостью в тысячу рублей стартует 30 марта, говорится в сообщении компании.

Отметим, в мае прошлого года «Самаратранснефть-Терминал» анонсировала три займа 

23 марта 2017, 11:41
ПАО

ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию

Публичное акционерное общество "Кузнецов" возобновило размещение ценных бумаг, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Отметим, допэмиссию приостановили 11 января по техническим причинам. Компания решила выпустить 800 тысяч именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, при цене размещения 10136. Таким 

9 февраля 2017, 05:10
В Самаре стартовала открытая продажа ценных бумаг регионального Народного облигационного займа

В Самаре стартовала открытая продажа ценных бумаг регионального Народного облигационного займа

Владельцем первых трех облигаций Народного займа, партнером которого выступило акционерное общество АКБ "Газбанк", а эмитентом - компания "Технологии строительства СОФЖИ", становится губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Номинал каждой из 8,5 тысячи ценных бумаг - 60 тысяч рублей. На реализацию региональных 

7 сентября 2016, 08:52
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