В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий процедуру обращения нового типа эмиссионных ценных бумаг – так называемых структурных расписок. Текст соответствующего документа уже опубликован.
Новшество будет подразумевать в зависимости от наступления или ненаступления определенных обстоятельств выплату номинальной стоимости расписки или ее части и выплату дохода по такой бумаге. Все нюансы должны быть определены в решении о выпуске ценной бумаги.
Эмитентами структурных расписок могут стать банки, брокеры, дилеры и специализированные общества структурных продуктов. Регистрацию выпусков структурных расписок ведет Центробанк. Структурные расписки предназначены лишь для квалифицированных инвесторов. При этом Банк России будет определять случаи, когда эти бумаги могут предлагаться неограниченному кругу лиц.
Оплата расписок будет производиться деньгами, ценными бумагами, различными правами, имеющими денежную оценку. Если проект закона примут в трех чтениях, то он заработает по прошествии шести месяцев после опубликования.
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