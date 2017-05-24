Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для состоятельных граждан и частных инвесторов. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного при российском президенте по защите прав предпринимателей.
По словам автора инициативы, целесообразно появление особого налогового режима, направленного на привлечение и удержание в стране состоятельных физических лиц, потенциальных инвесторов. Г-н Титов полагает, что благодаря этому у богатых граждан и частных инвесторов появится желание сохранять налоговое резидентство в РФ. Вместе с тем, нововведение подтолкнет их к раскрытию своих оффшорных доходов.
По мнению Титова, вмененный доход от зарубежных источников может быть зафиксирован в твердой сумме, которую станут периодически индексировать либо рассчитывать на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние 3 — 5 лет.
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