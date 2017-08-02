В федеральном Министерстве здравоохранения пообещали за два года ликвидировать нехватку врачей в России. По данным ведомства, сегодня в медицинских учреждениях не хватает 24 000 врачей-специалистов по 94 направлениям и около 11 000 участковых педиатров и терапевтов. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в России наметилась положительная тенденция в подготовке молодых специалистов. По заверениям Скворцовой, профессии врача, фельдшера и медицинской сестры снова стали престижными.
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Помогут тренировки: медики рассказали о профилактике болезни Альцгеймера
Каждый пятый житель нашей страны имеет врожденную предрасположенность к появлению неизлечимого неврологического заболевания. Он носит в себе генотип, повышающий вероятность развития болезни Альцгеймера в пять раз. К такому выводу пришли российские генетики, исследовав ДНК двух с половиной тысяч человек в …
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27 июля 2017, 05:26
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Самарских сантехников научат оживлять людей
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6 июля 2017, 11:47
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Врача на мыло: Хирурги в Чили смотрели футбол во время операции
Хирурги одного из стационаров в Чили смотрели телевизионную трансляцию вчерашней полуфинальной встречи Кубка конфедераций Португалия – Чили во время операции. Об этом рассказали зарубежные информационные агентства.
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30 июня 2017, 12:22
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Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске
Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и …
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30 июня 2017, 06:00
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Минздрав не нашел в России здоровых старшеклассников
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20 июня 2017, 02:12
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Электронные больничные начнут выдавать по всей России с июля
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20 июня 2017, 12:05
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Самарцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тест на фестивале цветов
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14 июня 2017, 10:41